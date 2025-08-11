Meghann Fahy al filmar la escena de ‘sirenas’ como una obra de teatro

Es difícil describir la serie limitada de Netflix «Sirenas«Como un género específico, que es exactamente lo que atrajo a la serie Star Meghann Fahy al proyecto. Ella interpreta a Devon DeWitt, una mujer que se cierne alrededor de los 30 años y canalizando la frustración de su vida descarrilada en «salvar» a su hermana, Simone (Milly Alcock), de las garras del jefe de herederos de Simone’s Micromanageing Heiress. Descreenciar a Simone de Michaela Kell (Julianne Moore) requiere un fin de semana de detectar la finca Kell Beachfront, que saca a la luz los secretos de la familia DeWitt y Kell en el proceso.

Simone logra evadir los intentos de su hermana de arrastrar su casa a Buffalo para cuidar a su padre negligente y envejecido durante la mayor parte del estreno. Sin embargo, las hermanas colocan sus cartas sobre la mesa en una escena emocionalmente tensa al principio del episodio 2 después de que Devon vuelva a la finca Kell para sacar a la fuerza a su hermana de la casa.

«Es un gran momento para los dos personajes. No los has visto conectarse de manera significativa hasta este punto», dice Fahy a Variety of the Scene que explica el vínculo de las hermanas, y el alejamiento, por primera vez en la serie. «No tienes un verdadero ambiente de cómo se sienten el uno con el otro, cuánto saben el uno del otro y cómo se hablan el uno al otro. Es un momento real entre los dos».

La escena comienza con Devon escabullirse sobre los terrenos de Kell con un traje húmedo que tomó prestado para nadar en la casa masiva. La comedia continúa mientras Devon explica que cree que Michaela está haciendo sacrificios de animales satánicos, pero se aventura en el drama cuando Simone revela que está más feliz bajo los estándares dominantes de Michaela que nunca en casa. El estado de ánimo de la escena funciona como un péndulo mientras las mujeres pasan de las costillas hermanas a empujar las heridas internas más profundas y de regreso. Funciona muy bien en la pantalla porque a los actores se les permitió realizar la escena en su totalidad, como si estuvieran en el escenario.

«Pudimos filmar todo como una sola pieza. No tuvimos que dividir la escena en pequeños trozos. Fue realmente importante para nuestro director que lo filmamos de una manera que permitió a Milly y a mí tomar la escena de principio a fin, como lo haría si fuera una obra», explica Fahy, y la creador de credits Molly Smith Metzler para el flujo orgánico de la escena. «Molly es excelente para trabajar muchos ritmos diferentes en algo. Ella ha escondido giros emocionales que amo tanto. Cuando tuvimos la oportunidad de filmarlo como lo hicimos, pudimos navegar por todos esos giros de una manera que se sintió realmente auténtica».

Esta primera confrontación real en su conjunto revela mucho sobre Devon, Simone y su relación. Aprendes mucho sobre cómo estas dos mujeres crecieron y cómo se ven ahora, pero para Fahy había una línea específica en la escena de más de ocho páginas que encapsula la experiencia de Devon durante toda la serie. Devon se defiende cuando Simone la acusa de quedarse deliberadamente atrapado en su ciudad natal.

«Devon dice: ‘Me fui. Fui el eformado original. Acabo de regresar porque soy una buena hermana’. Ella está siendo mezquina y pelea con su hermana, pero también es cierto «, explica Fahy. «Cuando lo dice, la hace llorar porque sabe que hay algo correcto sobre lo que Simone está diciendo. Eso es muy vulnerable de ser visto por tu hermana pequeña como algo menos que un héroe. Esa línea abarca mucho viaje durante el resto de la serie».