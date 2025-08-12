Meghan Markle lloró histéricamente cuando descubrió que el palacio de Buckingham se negó a Prince William Bully

VIVA – Meghan Markle De vuelta en el centro de atención pública siguiendo el documental Netflix Harry & Meghan. En la esposa documental Príncipe Harry Reveló que era actos de intimidación de su hermano -in -law, Príncipe William. Esto le hizo renunciar a los deberes reales. Pero desafortunadamente, tuvieron que morderse los dedos porque el Palacio de Buckingham lanzó la refutación dirigida al sucesor al trono del rey Charles.

Leer también: La emoción del plan fúnebre de Raja Charles se filtró al público, ¿cómo es la condición de salud actual?



Se afirmó que la liberación emitida por el reino les sorprendió a ambos porque se emitió sin la aprobación de Harry y no representó su punto de vista. ¡Desplácese más para descubrir la historia completa!

Lanzando la página Times of India, en el documental de Netflix, Harry recuerda el momento en que vio la declaración emitida por el palacio por primera vez. En ese momento se dio cuenta de que la declaración se publicó sin su consentimiento. Harry también reveló la reacción de su esposa relacionada con ella y reveló la reacción de la esposa inmediatamente emocional.

Leer también: El príncipe William eliminará el título de honor Harry y Meghan porque …



«Nadie me pidió permiso. Inmediatamente sollozó», dijo Harry.

La declaración fue emitida por el Palacio de Buckingham en nombre de los dos príncipes en enero de 2020. Sin embargo, según Harry, en el documental, nunca estuvo de acuerdo o supo que la declaración sería lanzada. El contenido de la declaración tenía la intención de refutar los rumores de que el comportamiento de William fue una de las razones por las que Meghan decidió renunciar a la vida pública. En ese momento, los medios estaban ocupados especulando sobre la tensión en el palacio.

Leer también: ¡Reveló! La razón por la cual el príncipe William nunca usó un anillo de bodas después de 14 años de matrimonio



Harry cree que el palacio se mueve rápidamente para proteger la reputación de William, pero no muestra la misma actitud para defenderse a sí mismo y a Meghan de la difusión de información incorrecta.

«Durante tres años, no dirán la verdad para protegernos. Pero en solo cuatro horas, quieren mentir para proteger a mi hermano», dijo Harry.

Sus palabras reflejaron la profunda traición que él y Meghan sintieron en ese momento. Ese incidente, ahora a menudo conocido como uno de los puntos de inflexión que hacen que la relación de los hermanos sea más tenue. En el pasado estaban tan cerca, especialmente cuando ambos se afligieron por la partida de la madre, la princesa Diana. Ahora, William continúa llevando a cabo los deberes reales en Inglaterra, mientras que Harry y Meghan construyeron una nueva vida en California con sus hijos, Archie y Lilibet.

¿Signos de desembolso de la atmósfera?

Aun así, hay signos delgados de que la relación fría entre la pareja Sussex y otros miembros del reino comenzaron a derretirse. Los rumores mencionaron que hubo una reunión relajada en Londres entre el asesor principal de comunicación de Harry, Liam Maguire, su Meritith Maines de EE. UU. Y asesora senior de medios de Raja Charles, Tobyn Andrea.

La reunión que tuvo lugar mientras bebía se convocó sin una agenda oficial. El objetivo es más abrir una sala de chat honesta que algunas personas en el palacio se consideran un buen comienzo.

Una fuente llamó al momento una oportunidad positiva después de años de tensión.

«El camino sigue siendo largo, pero al menos el canal de comunicación está abierto nuevamente por primera vez en años», dijo la fuente.

Para Harry y Meghan, recuerdos cuando se sienten atacados y se les permite ser vulnerables por la historia que niega que probablemente sea difícil olvidar. Si esta nueva ruta de comunicación conducirá a una verdadera reconciliación, todavía no está claro. En la familia real, los asuntos personales e imágenes públicas están muy relacionadas, por lo que la reconstrucción de las relaciones personales también significa tener que lidiar con la opinión pública. En situaciones como esta, cada palabra, cada apariencia, incluso cada silencio, puede dejar una larga impresión.

Largo camino hacia adelante

Por ahora, la controversia sobre la declaración sigue siendo un recordatorio amargado de las dificultades experimentadas por la pareja Sussex mientras se convierte en un noble mayor. Este evento muestra cómo los diferentes estilos y prioridades en la familia real pueden tener un gran impacto emocionalmente, especialmente si la confianza ha sido dañada.

Si la reconciliación realmente quiere realizarse, no será suficiente con una sola reunión. Se necesita tiempo, la discusión continua y el compromiso de todas las partes para reconocer las viejas heridas sin dejar que continúe determinando el futuro.