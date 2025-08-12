Meghan Markle Cooks, hace manualidades

Meghan Markle Hace artesanías de bricolaje con Chrissy Teigen y prepara la langosta con José Andrés en el trailer de la temporada 2 de «With Love, Meghan», la duquesa del programa de estilo de vida de Sussex para Netflix. La serie regresa el 26 de agosto.

«Me encanta la idea de pasar tiempo juntos y encontrar nuevas formas de mostrar a las personas que les importa», dice Meghan en el trailer. Ella hace proyectos de arte con pétalos de flores, arroja cerámica y fabrica mucho mermelada, que vende a través de su marca de estilo de vida como siempre.

La temporada de ocho episodios y media hora presenta a los invitados famosos Christina Tosi, Clare Smyth, Daniel Martin, David Chang, Heather Dorak, Jamie Kern Lima, Jay Shetty, Radhi Devlukia, Samin Nosrat y Tan France.

La serie sigue a Meghan mientras cocina comidas y comparte consejos de estilo de vida con amigos y gurús domésticos, mostrando a los espectadores formas alcanzables de arreglar su vida hogareña. La serie no filma en el hogar real de Meghan, sino en una granja cercana en Montecito, California. Explicando la decisión Para disparar en otro lugar, Meghan dijo a principios de este año: «Cuando la gente dice: ‘¿Por qué no [film in] tu casa? Bueno, tengo niños que regresan a casa para su siesta, y 80 personas en la cocina no son realmente el recuerdo de la infancia que desearía que tengan «. Meghan comparte dos niños pequeños, Archie y Lilibet, con el Príncipe Harry.

«With Love, Meghan» es producido por Meghan y Harry’s Archewell Productions, que recientemente extendió su acuerdo con Netflix, así como la Corporación de Propiedad Intelectual (IPC), una parte de Sony Pictures Television. El ejecutivo de Meghan produce junto a Chanel Pysnik, Aaron Saidman, Eli Holzman, el director Michael Steed y el showrunner Leah Hariton.

Mira el trailer a continuación.