Megawati y Pramono fueron a Taman Langsat, ¿para qué?

Yakarta, Viva -El quinto presidente de Indonesia Megawati soekarnoputri y el gobernador de Dki Yakarta, Pramono anung Wibowo vino StownsSouth Yakarta el viernes 8 de agosto de 2025.

Leer también: Fomentar el fortalecimiento de la cooperación de la cultura internacional, Yakarta celebró un festival cultural japonés



Reportado por Antara, Megawati, que fue acompañado por el presidente del PDI Perjuangan DPP (PDIP), Prananda Prabowo llegó a Taman Langsat alrededor de 14.11 WIB.

La llegada de Megawati y Prananda fue recibida por Pramono Anung.

Leer también: Stay Building Heritage Flag Park, Pramono: los comerciantes no deben obstaculizar



Presidente del Parlamento Provincial de Jakarta DKI Khoirudin y el alcalde del sur de Yakarta, Muhammad Anwar, fueron vistos presentes en el lugar.

Un póster que lee la innovadora bandera de Park Pusaka Pusaka que se enciende en la sala de Yakarta, mantiene la herencia indonesia, Ayodya Park, Taman Langsat y Taman Leuser, 8 de agosto de 2025 «.

Leer también: Pramono prioriza a los propietarios de Kakarta KTP en el reclutamiento de miembros de Damkar



Pramono invitó al megawati a ir directamente a la oficina del parque. Su reunión tuvo lugar en privado.

Hasta ahora, no ha habido una declaración oficial del Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) con respecto a la llegada de Megawati y Pramono a Taman Langsat.

Mientras tanto, el alcalde del sur de Yakarta, Muhammad Anwar, solo mencionó que había una dirección del gobernador de Dki Yakarta para que estuviera presente. «Sí, hay dirección», dijo.

Cuando se le preguntó sobre la información sobre la colocación de la primera piedra (innovadora) la fusión del Parque Langsat, el Parque Ayodya y Taman Leuser, Anwar no respondió. Mencionó que la actividad era solo una revisión. (Hormiga).