Megawati señaló a Hasto para convertirse en Secretario General de PDIP nuevamente

Yakarta, Viva – Presidente de PDI Perjuangan (Pdip), Megawati soekarnoputri determinar la posición Secretario General de PDIP Período 2025-2030. Hasto Kristiyanto reenviado para llenar el puesto.
«Sí, es cierto», dijo el presidente del PDIP DPP, Andreas Hugo cuando los periodistas confirmaron el jueves 14 de agosto de 2025.
El puesto de Secretario General de PDIP fue ocupada anteriormente por Megawati Soekarnoputri basada en la decisión del Congreso PDIP en Bali hace algún tiempo.
Se sabe que Hasto acaba de recibir una amnistía del presidente indonesio Prabowo Subianto un día antes de la determinación de la nueva estructura de gestión PDIP.
Mientras tanto, el presidente del PDI Perjuangan DPP (PDIP), Puan Maharani dijo que habría una sorpresa cuando se le preguntó sobre la posición del Secretario General del Partido con el símbolo del toro que ahora está en manos de Megawati Sukarnoputri como el Presidente General.
«Sí, el primero definitivamente será una sorpresa», dijo Puan a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, el lunes 11 de agosto de 2025.
El propio Puan era reacio a divulgar lo que significaba sorpresa. Tampoco explicó en detalle cuando se le preguntó nuevamente si había cifras o figuras que ocuparían el puesto de Secretario General de PDIP.
«Sí, esperemos la sorpresa», explicó Puan.
