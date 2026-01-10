Megawati pide a los cuadros del PDIP que trabajen juntos para restaurar Sumatra después del desastre

Jacarta – Presidente General del PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri Instruyó a todos los cuadros del partido a trabajar juntos para ayudar a las víctimas. desastre naturaleza en Sumatra.

Así lo transmitió Megawati al abrir su discurso con motivo del 53º Aniversario y la Primera Reunión Nacional de Trabajo de 2026 en el Estadio Internacional de Beach City (BCIS), Ancol, Norte de Yakarta, el sábado 10 de enero de 2026.

«Antes de pronunciar este discurso político, permítanme, en nombre del Partido Democrático de Lucha de Indonesia, expresar mi más sentido pésame por el desastre hidrometeorológico que afectó a nuestros hermanos y hermanas en las provincias de Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental», dijo Megawati.

«Ofrecemos nuestras oraciones y solidaridad a las víctimas, así como fuerza y ​​fortaleza a todas las familias afectadas», continuó.

Megawati dijo que tomó más de un año la recuperación del desastre en Sumatra.

También pidió a los cuadros del PDIP que trabajen juntos para ayudar a las personas que fueron víctimas de desastres.

«No podemos reconstruir en un año. ¿Podemos simplemente quedarnos callados? Son nuestros hermanos. No dudes en ayudar a los demás. Demuestra que eres PDIP. ¿Quieres? Demuéstralo», dijo Megawati frente a los cuadros.

Megawati pidió a los cuadros del PDIP que salgan intensamente para ayudar a las víctimas del desastre. Además, hasta ahora Megawati, a través de la Agencia de Gestión de Desastres, ha participado directamente y proporcionado asistencia humanitaria en zonas de desastre.

«Vayan allí y vean la situación allí si sienten que son compatriotas que trabajan juntos», dijo.