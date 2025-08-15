Megawati no ha sido confirmado por la sesión anual de MPR

Yakarta, Viva – político Pdip así como vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes II, dijo Aria Bima, el quinto presidente de la República de Indonesia, Megawati soekarnoputri aún no confirmado asistencia Sesión anual de MPR 2025 en el complejo MPR/DPR, Senayan, Central Yakarta, viernes 15 de agosto de 2025.

Leer también: ¡Estalló el récord! Hasto Kristiyanto Secretario General de PDIP 3 Períodos consecutivos



«Todavía no se confirma presente», dijo Aria a periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta.

Mientras tanto, el vicepresidente de la Asamblea Consultiva del Pueblo de Indonesia, dijo Eddy Soeparno, el sexto presidente de la República de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY); El séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo; Y el décimo y duodécimo vicepresidente de la República de Indonesia, Jusuf Kalla (JK) fue confirmado que asistía a la sesión anual de 2025 MPR.

Leer también: Jokowi y SBY asistirán a la sesión anual de 2025 MPR, Megawati sigue siendo un signo de interrogación



«Ayer estuvimos confirmando que asistiría. Ayer, según los informes, el Sr. Sby asistiría al Sr. Jokowi para estar presente, entonces el Sr. JK estaría presente, entonces la Sra. Shinta Nuriyah, la Sra. Hamzah Haz estará presente», dijo.

«Pero los otros no han sido confirmados más tarde que esperaremos a la Secretaría», continuó.

Leer también: Megawati hasta que Jokowi estará presente en la ceremonia del Día de la Independencia en el Palacio



Sin embargo, Eddy tampoco pudo confirmar si el quinto presidente de la República de Indonesia, Megawati Soekarnoputri, estaría presente.

«No conozco la última información alrededor de la puesta de sol (Megawati no ha sido confirmada)», dijo Eddy.