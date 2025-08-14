Megawati hasta que Jokowi estará presente en la ceremonia del Día de la Independencia en el Palacio

Yakarta, Viva – Ministro de Estado (Menesneg) de la República de Indonesia, Prasetyo Hadi admitió que su partido invitó a los líderes de la nación en ceremonia Conmemoración del 80 aniversario de la República de Indonesia Palacio El presidencial, Yakarta, el 17 de agosto, incluido el presidente indonesio anterior.

Leer también: Los segundos de Megawati inauguraron Hasto para convertirse en Secretario General de PDIP nuevamente





Jokowi responde a los resultados de la encuesta indonesia de indicadores políticos Foto : Viva.co.id/fajar Sodiq (solo)

«Dios desee, Alhamdulillah, casi la mayoría de las invitaciones, especialmente las invitaciones a los líderes nacionales, todos hemos traído a él y Alhamdulillah, casi todas ellas dijeron que Dios dispuesto estará presente en la conmemoración de los segundos de la Proclamación más tarde el 17 de agosto», dijo Praseteo en los periodistas en el Palacio Presidente de Yakarta el jueves 14 de agosto, 2025.

Leer también: Lista completa de composición de gestión PDIP para el período 2025-2030



El político de Gerindra llamó al quinto presidente Megawati soekarnoputri6º presidente Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) y el séptimo presidente Joko Widodo (Brillo) ha transmitido una disposición a asistir.

«Dios quiera (presente)», concluyó Praseteto.

Leer también: Megawati señaló a Hasto para convertirse en Secretario General de PDIP nuevamente



Se sabe que el Ministro de Estado (MenseNeg) de la República de Indonesia, Prasetyo Hadi, confirmó que un total de 16 mil invitados asistirán al 80 aniversario de la Independencia de la República de Indonesia en las 8,000 invitaciones de Merdeka Palace, el 17 de agosto. Se planea que en cada sesión, por la mañana y por la noche, se atenderá por 8,000 invitaciones.

«En esta ocasión, también somos tan personales y representan al comité que se disculpa si de hecho debido a lugares limitados, muchas personas están realmente entusiasmadas por querer estar presentes. Pero nuevamente debido a lugares limitados, no pueden ser acomodadas», dijo Prasetyo a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, el martes 12 de agosto de 2025.



Presidente PDIP, Megawati Soekarnoputri

Con respecto a la ropa mientras asistía a una serie de eventos en el Palacio, explicó que se esperaba que los invitados oficiales invitados usaran ropa tradicional como el año anterior. En cuanto al regalo público en general, el palacio no requiere que la comunidad use cierta ropa.

«Lo importante es el entusiasmo. Los matices si realmente en casa tienen ropa roja, hay una sensación roja y blanca, por favor úsalo, gracias a Dios», dijo.