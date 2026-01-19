Megawati Hangestri juega dos veces, reunión final de Popsivo vs Pertamina Enduro

Bandung, VIVA – Liga profesional 2026 se reanudó después de que se completaron los partidos de la Serie Medan. Al entrar en la tercera semana, la atención se centra en la Serie Bandung que tendrá lugar en Sabilulungan Jalak Harupat GOR, Bandung Regency, Java Occidental, del jueves 22 de enero al domingo 25 de enero de 2026.

La serie de Bandung seguramente presentará duelos cruciales, especialmente en el sector femenino. Una de las cosas más esperadas es la apariencia. Megawati Hangestri juntos Yakarta Pertamina Enduro quien aparecerá dos veces por semana. Esta condición presiona al campeón defensor debido a una agenda apretada, pero al mismo tiempo abre una gran oportunidad para mantener su posición en la cima de la clasificación.

El Jakarta Pertamina Enduro se enfrentará primero Bandung BJB Tandamata el jueves 22 de enero de 2026. Un día después, Megawati Hangestri y sus colegas regresaron al campo para servir al Jakarta Popsivo Polwan el viernes 23 de enero de 2026.

El partido entre Popsivo Polwan y Pertamina Enduro es el principal imán de la Bandung Series. Este encuentro también repite el candente duelo de la gran final de la Proliga de la temporada pasada, que se celebró el 10 de mayo de 2025. En ese momento, Pertamina Enduro se mostró dominante y derrotó a Popsivo por 3-0 en GOR Among Rogo, Yogyakarta, asegurando al mismo tiempo el título de campeón en el sector femenino.

Aparte del sector femenino, la competencia en el sector masculino tampoco es menos interesante. Yakarta LavAni tendrá dos partidos importantes en la Bandung Series. El equipo perteneciente al sexto presidente de la República de Indonesia está programado para enfrentarse a los Medan Falcons de Tirta Bhagasasi y luego desafiar a Surabaya Samator.

Un total de 12 equipos masculinos y femeninos seguramente buscarán los mejores resultados en la Serie Bandung. Cada punto es muy valioso para mantener tus posibilidades de clasificarte para los cuatro finalistas. Hasta el final de la Medan Series, Gresik Phonska Pupuk Indonesia seguía firmemente en la cima de la clasificación en el sector femenino, mientras que Jakarta LavAni lideraba la competición en el sector masculino.

El siguiente es el calendario completo para la Ronda 1 de Proliga 2026, Semana 3 en Bandung

Jueves, 22 de enero de 2026

16.00 WIB Hombres: Medan Falcons Tirta Bhagasasi vs Jakarta LavAni Livin Transmedia

19.00 WIB Mujeres: Bandung BJB Tandamata vs Jakarta Pertamina Enduro

viernes, 23 de enero de 2026

16.00 WIB Mujeres: Medan Falcons Tirta Bhagasasi vs Jakarta Livin Mandiri

19.00 WIB Mujeres: Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Enduro