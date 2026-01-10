Megawati condena la intervención de Estados Unidos en el arresto del presidente venezolano: es una forma de neocolonialismo

Jacarta – Presidente General del PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri condenar la intervención militar Estados Unidos de América (Estados Unidos) en Venezuela.

Según Megawati, esta acción es una grave amenaza a la soberanía de las naciones soberanas. Destacó que el PDIP rechaza firmemente la práctica del neocolonialismo que todavía ocurre en la era moderna.

Así lo transmitió Megawati al abrir su discurso con motivo del 53º Aniversario y la Primera Reunión Nacional de Trabajo de 2026 en el Estadio Internacional de Beach City (BCIS), Ancol, Norte de Yakarta, el sábado 10 de enero de 2026.

Específicamente, Megawati destacó las operaciones militares dirigidas al liderazgo nacional en Venezuela como una grave violación del derecho internacional.

«Transmito la firme postura del Partido Democrático de Lucha de Indonesia contra cualquier forma de intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, incluido el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa mediante una operación militar que ha suscitado la condena internacional», dijo Megawati.

Megawati evaluó que este acto unilateral de agresión daña gravemente el espíritu de paz mundial tal como lo establece la Carta de las Naciones Unidas.

Recordó que Indonesia tiene una larga historia de lucha contra todas las formas de colonialismo desde la Conferencia Asiático-Africana (KAA) de 1955.

«Esta acción es una forma de neocolonialismo e imperialismo moderno, que niega la Carta de las Naciones Unidas y los principios básicos de las relaciones entre las naciones. La nación indonesia rechaza el orden internacional que justifica el dominio del poder sobre la soberanía de otras naciones», afirmó Megawati.

Además, el quinto presidente de la República de Indonesia recordó al mundo internacional que la violencia militar nunca podrá ser una solución para construir la civilización o la democracia. PDI Perjuangan pide oficialmente que todos los conflictos globales se resuelvan mediante la diplomacia.

«La verdadera democracia no nace de la boca de un arma, la justicia no surge de una agresión unilateral y la civilización no se construye sobre insultos a la dignidad de la nación», afirmó.

«PDI Perjuangan llama a resolver los conflictos internacionales a través del diálogo, la diplomacia y el derecho internacional, no a través de la violencia que sólo prolonga el sufrimiento de los civiles», afirmó Megawati.

El PDIP, dijo Megawati, seguirá manteniéndose erguido para mantener la dignidad política como herramienta de servicio, tanto a nivel nacional como en solidaridad internacional contra todas las formas de imperialismo.