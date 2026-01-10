Megawati asiste a la reunión de trabajo nacional del PDIP

Jacarta – Presidente General del PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri asistir a la Reunión Nacional de Trabajo (Reunión Nacional de Trabajo) I 2026, además de conmemorar el 53 aniversario en el Estadio Internacional Beach City (BCIS), Ancol, Norte de Yakarta, el sábado 10 de enero de 2026.

Según el seguimiento de VIVA en el lugar, Megawati llegó alrededor de las 14:00 p.m. Llegó vestido con ropa roja y negra y un chal.

Megawati estuvo acompañada por el presidente del PDIP DPP y su hijo, Muhammad Prananda Prabowo.

La llegada de Megawati fue recibida directamente por el Secretario General del PDIP Hasto KristiyantoEl presidente del PDIP DPP, Puti Guntur Soekarno, y el gobernador y vicegobernador de Yakarta, que también son cuadros del PDIP, Pramono Anung y Rano Karno, cuando llegaron al lugar.

También se vio a varios hermanos y hermanas de Yakarta dando la bienvenida a Megawati en el lugar y uno de ellos le regaló rosas blancas. Luego recibió las flores y luego se las entregó a Prananda, quien luego se las entregó a Puti Guntur.

Luego, Megawati subió las escaleras mecánicas para llegar a la sala I de la Reunión Nacional de Trabajo y al 53º Aniversario. Se le vio agarrando a Prananda antes de subir las escaleras mecánicas.

Luego, varios miembros del equipo de medios saludaron a Megawati, que ya estaba en las escaleras mecánicas, y el presidente del Consejo Asesor de BRIN respondió saludando a los periodistas.

Se sabe que PDIP lleva el tema Satyam Eva Jayate, con el subtema Ahí estoy, para siempre en la Reunión Nacional de Trabajo que se llevará a cabo del 10 al 12 de enero de 2026.

Mientras tanto, Satyam Eva Jayate es un lema sánscrito que significa «La verdad prevalecerá».

El subtema «There I Stand Forever» se toma citando la canción Indonesia Raya en la segunda estrofa.

El secretario general del PDIP, Hasto Kristiyanto, dijo que a la reunión de trabajo nacional de su partido asistieron los administradores del PDIP a nivel central y regional representados por el presidente, el secretario y el tesorero.

«Esta Reunión Nacional de Trabajo discutirá las actitudes políticas, incluidas las respuestas del partido a diversas cuestiones geopolíticas, la crisis ecológica, la corrupción, las cuestiones económicas, la aplicación de la ley, así como los programas internos del partido y las responsabilidades populares del partido», dijo en un comunicado de prensa, el viernes 9 de enero de 2026.