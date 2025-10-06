Megan Moroney tiene Full House of Young Women cantando cada palabra: revisión

El trovador probablemente nunca se ha mencionado tantas veces desde la etapa del griego como el viernes por la noche. Esto fue porque la cabeza de cartel, la estrella del country Megan MoroneyTenía que seguir pellizcándose, en sentido figurado, no literalmente, mientras examinaba a la multitud agotada en su segunda noche tocando el anfiteatro histórico. La última vez que encabezó en Los Ángeles, seguía comentando, había sido en el trovador de 500 capacidad para 500, y ahora, dos años después, estaba llenando las dos noches griegas de 5,900 asientos seguidas. Con la demanda de sobra: los boletos en los sitios de reventa para los dos espectáculos en las semanas previas a los espectáculos no fueron por mucho menos de $ 300, incluso en los asientos baratos. Este fue un salto para Moroney que contaba como, al menos, una coronación.

Moroney todavía es elegible para una mejor artista nueva Grammy este año, a pesar de que está en su segundo álbum y también habría sido una posibilidad el año pasado, si los votantes estuvieran un poco más en el balón. Ella parece mucho más segura de una nominación esta vez. Los Grammys no tienen votación de los fanáticos, por supuesto, pero si fueran contados por el sonido de un rugido no tan del fusil, Moroney podría tener una victoria en la bolsa. Para aquellos de nosotros que asistimos a espectáculos en el griego mucho, probablemente la última vez que escuchamos un rugido femenino tan fuerte y esto sostenido durante un concierto fue cuando Olivia Rodrigo hizo su primera aparición en el encabezado allí. Además de cuando se deslizó en una cubierta de Brooks & Dunn, casi todas las palabras se cantaron junto con el volumen superior, como si esta fuera una versión algo miniaturizada de la gira de época en la que la era del país de Taylor seguía siendo la única era.

Pero aquí está la parte de belleza: todas esas palabras, todas esas jóvenes están gritando son bastante buenas. Mejor que bastante bueno, incluso. Moroney ha sido una de las principales luces del país durante los últimos dos o tres años en la comunidad crítica, así como en, como, la comunidad de cosplay de SoCal Cowgirl. Este no es un caso de «los hombres no saben, pero las niñas entienden». En el mundo de la música country, los hombres tienen una gran comprensión de cuán bueno es Moroney, incluso si no había muchos de ellos en la multitud griega durante el fin de semana. (Habrá una ayuda más considerable de los chicos en los Premios CMA cuando ella esté despierta durante seis de ellos al mes y medio a partir de ahora).

Megan Moroney se presenta en el escenario para el AM, ¿estoy bien? Atribuir Teatro griego el 3 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California. (Foto de John Shearer/Getty Images para Megan Moroney) Getty Images para Megan Moroney

Lo que Moroney representa ahora es una especie de uso interesante de las expectativas. Cuando apareció por primera vez en la escena con su brote de «Tennessee Orange», había una comprensión casi inicial de que tenía algunas chuletas sólidas de composición de canciones, y que su sonido sesgó lo suficiente hacia el país de la vieja escuela para que se le diera la bienvenida en círculos de credibilidad que se les niega muchos otros estudiantes de primer año. Pero también invitó a la sospecha con su aspecto, que generalmente también se considera … bueno. Específicamente, una apariencia que permitió el cabello más rubio que rubio, mucha lego y un poco de escote. Hubo un poco de dobladillo y hawing: fue su imagen diseñada para atraer a los temidos mirada masculina?

Entonces, cuán maravillosamente hilarante es que Moroney ahora venda anfiteatros, y probablemente se dirige a una gira de arena el próximo año, frente al público que se trata de la mirada femenina. (Dé o tome el 15-20% de la multitud que podría consistir en novios que no descubrieron que lo trajeron demasiado doloroso). Este se siente como el tipo de noche de mujeres jóvenes que no hemos experimentado en este nivel de concentración desde los días de gloria de las Dixie Chicks, cuando, por un momento breve y brillante, se sintió que el futuro del país realmente era femenino. Moroney también está parado sobre los hombros de otras gigantes, pero combinando algunas de sus diferentes cualidades de una manera interesante, tan femenina como Shania Twain en el nivel de la superficie, pero al menos en algún lugar de la misma escala de dureza que también está superada por Miranda Lambert. Y hay un humor consciente de gran parte de su música que podría hacerte pensar en alguien en otro género que no tiene miedo de ser divertido mientras te amontonan, Sabrina Carpenter … aunque también es parte de una cepa de ingenio que se remonta a una amplia franja del país de mediados del siglo.

Fuera del auditorio, había explosiones de corazones que los fanáticos podrían posar frente a, con el título de su segundo álbum: «¿Estoy bien?» A Moroney le está yendo muy bien en casi todos los respetos públicos posibles en este momento, que solo pueden contar como una pregunta retórica.

La canción real que pasa por ese título es una canción de amor entusiasta, o al menos una gran canción de Crush, y como tal, es en la minoría de su catálogo. Muchas de sus canciones se tratan de no estar bien, y sobre ser abandonadas o, más sorprendentemente en el caso de Moroney, haberse visto obligado a tirar. Es seguro decir que gran parte de su audiencia se ha enamorado de ella porque lleva la personalidad ganadora de un hermoso perdedor. Ella lo hace bien cantando tanto sobre darse cuenta de que enganchó al chico equivocado. Incluso cuando cantó una de sus canciones más esperanzadoras, «Third Time’s The Charm», sobre finalmente hacerlo bien en Love #3, pudo reírse agregando, como aparte, después de la línea «rezando para que la tercera vez sea el encanto» … «No fue». Esas dos palabras llevaron incluso esta canción bastante sincera en el reino de la comedia astuta, que es un lugar donde ella prospera. Pero también: la angustia se siente real en un lugar como este.

Los invitados asisten a la AM, ¿estoy bien? Tour en Greek Theatre el 3 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California. (Foto de John Shearer/Getty Images para Megan Moroney) Getty Images para Megan Moroney

Moroney da una buena conferencia. «Esta próxima canción es una de mis favoritas que he escrito», dijo al presentar a «Girl in the Mirror», una balada de firma de su debut en 2023, «porque creo que tiene un mensaje realmente importante y lo escribí en un momento en el que me recordaron lo que dice esta canción. ¡Y necesitaba que me recuerden nunca más de lo que me encanta. No tiene en cuenta mi felicidad de tratar de estar con él.

Casi no necesitas una canción después de eso, pero afortunadamente todavía tenía un amor propio satisfactorio que sobraba para la melodía misma. Mientras Moroney cantaba el triste frase «, amaba al niño más de lo que amaba a la niña en el espejo» por primera vez, vi a una madre en la multitud que presumiblemente lo escuchaba por primera vez recurrir a su hija adolescente con solo una expresión de «aww» preocupada, como estaba diciendo: «Oh, cariño, cariño,» eso es no es bueno.» Tenías que estar allí, pero como en la gira de épocas, hay una verdadera dulzura en ver a madres e hijas o hermanas o las mejores amigas a los demás a sabiendas durante algunas de estas canciones, atrapados en un momento en el que están apagando la estrella y en algo compartido entre ellos.

Hablando de mamás: la madre de Moroney estaba celebrando un especial en el griego el viernes por la noche, lo que hizo algunas de las introducciones que el cantante ofreció un poco puntualmente irónico. “Esta noche es el cumpleaños de mi madre.

Aquí hay una canción sobre mentirte. Hola mamá. » Esa es una buena línea Glib, pero el cantante pasó a ser una broma. ahora. ‘ Así que escribí una canción sobre estar finalmente lista para dejar que la persona se aclare y le dijo a mi madre exactamente cómo me trataron «. Ahora, ese es un regalo de cumpleaños.

Esta gira, que está llegando a su fin, no se trata enormemente de Stagecraft. Uno se imagina que podría ser un poco más si está dando el salto a un foro o criptografía en el próximo mes. Pero uno también espera que no sea demasiado en esa dirección, porque la relación de Moroney se beneficia de no tener que competir con Pyro. Su diseño de set en el griego le dio espacio suficiente para mantener el espectáculo dinámico, ya que salió de la cima de una escalera gigante cuyos pasos condujeron a cualquiera de los quioscos gemelos que sus músicos interpretaron. Un par de veces reaccionó esos pasos para cantar en lo alto, incluido un segmento más moderado donde tomó un descanso sentado dentro de un corazón muy bien iluminado por el estado de ánimo.

Pero esas botas fueron hechas para caminar, y ella también maneja bien la rambuntidad, como en la segunda canción, «Indiferent», una rockera que se encontró golpeando la parte posterior de su bota con su mano, o tomando prestados algunos palos del baterista para lanzar su propio ataque contra uno de sus címes. El tono de su voz de canto no es diva, sino más conversacional, lo que funciona muy bien para su ventaja. Ella siente que alguien a quien te has unido al bar para una convo que ya está en progreso, tal vez una o dos cervezas. Moroney se reserva suficiente energía durante sus canciones predominantes de Midtempo que cuando ella está sacudiendo ese cabello de platino en un momento climático al final, es como ser recordado que tu bestie tranquila es capaz de encender un rager, también.

Megan Moroney se presenta en el escenario para el AM, ¿estoy bien? Tour en Greek Theatre el 3 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California. (Foto de John Shearer/Getty Images para Megan Moroney) Getty Images para Megan Moroney

Otra nota: aunque las comparaciones rápidas pueden no ser siempre bienvenidas en todo momento, Moroney tiene su propia codificación de colores. Tocando algunas canciones de su álbum debut, sacó su guitarra acústica verde, reviviendo el color de ese proyecto. Actualmente, el modo es azul, en el escenario y apagado; Mirar a su audiencia era como estar en un juego de los Dodgers. En los puestos de mercancía, que tenían las líneas más largas y casi femeninas de este lado de un concierto de Boygenius, era un ejército de personas en azul, en línea para comprar más azul. Quién sabe lo que harán cuando cambie los colores nuevamente con su proyecto 2026 (con orgullo en la cola nuevamente, lo que suponemos).

Si no estás en todo momento en todo momento de lo que está sucediendo en la música country, puedes preguntarte, ¿cómo y cuándo obtuvo esto popular … este grito digno de gritos? En realidad, puede preguntar que incluso si está tocado en el país contemporáneo. No es una historia contada en un repentino éxito de radio masivo, aunque ha hecho bien en esa partitura. Un éxito nocturno es un fenómeno divertido a seguir; También lo es un artista que está construyendo la identificación de la audiencia en dribs y monótonos diarios, no grandes movimientos de poder, hasta que de repente un coro o ejército de veinte y tantos mujeres que no estaban allí hace dos años se están quitando los oídos. Es un sonido hermoso.