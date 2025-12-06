Megan Moroney, narradora del año de Hitmakers, sobre sus éxitos narrativos

Megan MoroneyEl éxito country más reciente, “6 Months Later”, es como una canción de respuesta a Kelly Clarkson (o, claro, Nietzsche), con su gran gancho lírico: “Lo que no te mata te llama seis meses después”, seguido de un puente que declara: “Lo que no te mata / Te hace más fuerte, más rubia y más sexy / Te hace preguntarte qué viste en él”. El corolario tácito de toda esa charla sobre supervivencia es: lo que no mata puede convertirse en uno de los 10 países más exitosos que mata positivamente.

Moroney viene de un segundo álbum, “Am I Okay?”, y una gira que se sintió como un equivalente de género específico a un show de Taylor Swift, con audiencias compuestas en su mayoría por mujeres jóvenes gritándole las letras de la ruptura de Moroney en lugares como el Greek Theatre de Los Ángeles, donde fácilmente agotó las entradas para dos noches y podría haber hecho una tercera. (Una gira por estadios recién anunciada para el próximo verano la llevará al Crypto.com Arena y otros lugares a un nivel en el que la oferta podría satisfacer la demanda). En otras ciudades donde hay transporte público real, es fácil detectar a su público cuando está en la ciudad.

Ella codifica con colores sus álbumes y giras, y “fue realmente genial mirar y ver un mar azul” en esta última salida, reflejando el tono elegido para “Am I Okay?” — «especialmente cuando estábamos en Nueva York para Radio City. Me había resfriado, así que vino un médico y me dio un medicamento y me dijo: ‘Entonces estás la razón por la que todos en el metro llevaban botas blancas y azules por todas partes. Él dijo: «No tenía idea de lo que estaba pasando, pero era muy culto». Y yo dije: Exacto, son las vaqueras y los vaqueros emo”.

Su recién anunciado tercer álbum, “Cloud 9”, vendrá con una nueva capa de pintura, por supuesto. “Sorpresa: el álbum es rosa”, declara, después de haberse presentado a nuestra entrevista vestida de ese color de pies a cabeza. «Elegí el rosa porque creo que hay una suavidad en esta música que no está en mis otros álbumes. Y creo que proviene de la confianza que tengo ahora. Se trata de enamorarse, pero cuando estás realmente seguro, no es el fin del mundo cuando no funciona, y en mis otros álbumes, tal vez lo percibí como el fin del mundo. Esta nueva música es más despreocupada y segura, así que pensé que el rosa era un color perfecto para sentirme empoderador y seguro. pero también suave”. En este próximo álbum, “Definitivamente todavía hay algunos rompecorazones… pero incluso en las canciones tristes, no funcionó porque corté cosas”. Puede parecer más suave, pero de ninguna manera es una blanda incorregible.

Moroney está orgulloso de recibir Variedad‘s Creadores de éxitos Premio Cuentista. «Me incliné hacia la música country a una edad temprana porque cuando realmente prestas atención a la letra, te coloca en ese lugar exacto. Creo que la primera canción que escribí y que realmente logró eso para mí fue ‘Hair Salon’. Creo que cuando escuchas el primer verso, te coloca allí mismo en la peluquería. Puedes verlo aunque no tengas idea de cómo es Bernadette, pero has imaginado a alguien en tu cabeza, y luego cada verso y puente no se desperdicia, y la historia avanza en cada parte. «Siempre me he conectado más con ese tipo de escritura; cuanto más detallada sea, mejor. Creo que las canciones más específicas son las más identificables. Incluso ‘Miss Universe’. Supongo que muchas de las personas que aman esa canción no han roto personalmente con una reina de belleza, pero debido a que hay tantos detalles en esa canción, creo que ayuda a las personas que aman escuchar música a sentir algo».

Como uno de los actos en vivo más populares del country, Moroney está feliz de encontrar multitudes «gritándome las canciones con la misma pasión. Me siento muy cerca de mis fans porque es como un espacio seguro para vivir todo esto juntos. Y», gracias a ellos, dice, «me siento muy afortunada de poder ir al espectáculo todas las noches».