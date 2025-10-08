Megamendung es considerado un ejemplo exitoso de downstreaming ecológico en línea con la dirección de Prabowo.

Bogor, VIVA – Camat megamendung Ridwan dijo que la belleza y la actividad económica de su región fueron el resultado de cambios graduales a lo largo de décadas.

«Los destinos turísticos en el distrito de Megamendung no se crearon, sino que se formaron naturalmente hace mucho tiempo. Sólo recientemente se han vuelto más concurridos debido a las medidas gubernamentales y la afluencia de turistas. inversor«, dijo, citado el miércoles 8 de octubre de 2025.

Ridwan todavía recuerda muy bien el período posterior a la Reforma de 1998, cuando hubo acaparamiento masivo de tierras estatales. «Hay dos impactos. En primer lugar, la tala de las plantaciones de té y de los bosques controlados por PTPN. En segundo lugar, surgen disputas por la tierra, aunque la tierra pertenece al Estado. Estos dos problemas se han prolongado durante bastante tiempo», afirmó.

Pero dos décadas después, el rostro de Megamendung cambió por completo. «Desde que asumí el cargo de jefe de subdistrito en 2023, no ha habido más informes de disputas territoriales. Este es un impacto positivo de la afluencia de inversiones», afirmó.

Ahora, grandes inversores como Eiger Adventure Land (EAL) y Gym Station Indonesia (GSI) están empezando a invertir su capital. Ridwan dijo que el impacto se sintió de inmediato. Desde la reforestación de tierras, la devolución de activos estatales que habían sido confiscados, las contribuciones fiscales al gobierno hasta la apertura de oportunidades laborales para los residentes locales.

«Lo más importante es que se preocupan por el medio ambiente. Por ejemplo, el río Cisuka en esta zona nunca se inunda a pesar de que hay desarrollo«, dijo.

Ridwan evalúa que un modelo de inversión verde como este está en línea con política El presidente Prabowo Subianto hizo hincapié en el downstreaming y el empleo.

Mientras tanto, el experto en planificación urbana y regional de la Universidad de Pakuan (Unpak), M. Yogie Syahbandar, evaluó que las medidas de Megamendung podrían ser un ejemplo nacional en materia de desarrollo. ecoturismo basado público.

Sin embargo, Yogie recordó que el desarrollo del ecoturismo no puede ser al azar. Según él, la presencia de grandes empresas como Eiger acelerará el desarrollo del ecoturismo si se mantienen las sinergias.

«En el concepto de triple hélice, debe haber sinergia entre la sociedad, el gobierno y los empresarios. Las corporaciones pueden desempeñar un papel en la incubación, aceleración e implementación de programas de ecoturismo. Lo importante es que se mantengan los corredores sociales, económicos y ambientales», dijo Yogie.

Desde una perspectiva política, Fahirmal Fahim, miembro del DPRD de Bogor Regency, enfatizó la importancia del equilibrio entre el desarrollo y la conservación de la naturaleza. Fahirmal añadió que el DPRD seguirá garantizando que el desarrollo en Puncak no sólo beneficie a los inversores, sino que también mejore el bienestar de la comunidad.