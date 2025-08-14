Megadeth anuncia el álbum final y la gira de despedida

Megadeth Fundador y líder Dave Mustaine ha anunciado que el próximo álbum de la Banda de Metal de larga duración y la gira 2026 serán la última.

El anuncio, en una publicación social compartida directamente con sus fanáticos y «Cyber Ejército», presenta a la mascota de la banda y al «Alter Ego» de Mustaine, Vic Ratchead, «Hablando» por primera vez.

Sin embargo, la declaración es del propio Mustaine. «Hay tantos músicos que han llegado al final de su carrera, ya sean accidentales o intencionales», dice. «La mayoría de ellos no pueden salir en sus propios términos en la cima, y ahí es donde estoy en mi vida en este momento. He viajado por el mundo y he ganado millones de fanáticos y la parte más difícil de todo esto es despedirme de ellos.

«No podemos esperar a que escuches este álbum y nos vemos en la gira. Si alguna vez hubo un momento perfecto para que publiquáramos un nuevo álbum, ahora. Pocos años.

Megadeth fue fundada en 1983 después de que Mustaine fue expulsada de Metallica, la banda de metal pionera que cofundó. Lanzaron su primer álbum, al año siguiente y realmente llegaron con la colección de 1986 «Peace Sells … pero ¿quién está comprando?», Revelando una actitud política influenciada por punk que ha permanecido con el grupo desde entonces.