Mega Travel Fair se extiende una gran promoción de vacaciones a Finlandia y Noruega, consulte el descuento

Yakarta, Viva – PT Mega del banco Tbk alias bank mega junto con PT Antavaya Tour & Travel, nuevamente presentando ‘Mega Feria de viajes‘En el centro comercial Kota Kasablanka, Yakarta, del 11 al 14 de septiembre de 2025.

El director de banca minorista del Banco Mega, Herwan Gazali, dijo que la Mega Travel Fair esta vez ofrece una amplia selección de necesidades turísticas que van desde boletos de avión, el mejor alojamiento en el hotel y también un paquete de gira exclusivo.

«Presentamos Mega Travel Fair específicamente para los titulares de tarjetas de crédito Mega Bank, para obtener acceso a varios promoción Exclusivo «, dijo Herwan en su declaración, el sábado 13 de septiembre de 2025.

Además, esta vez la Mega Travel Fair es más especial porque los titulares de tarjetas de crédito Mega Bank también pueden disfrutar de varias comodidades de transacciones.

«Por ejemplo, como cuotas del 0 por ciento a descuentos adicionales que no están disponibles fuera de este evento», dijo.

Mientras tanto, el director de Antavaya, Ratih Prabandari, agregó, durante el Mega Travel Fair Event, Antavaya a través de «Antavaya Prestige» también ofrece el concepto de experiencia de viaje de lujo «. A saber, una forma de viaje que prioriza la comodidad, la exclusividad y la experiencia que está completamente ajustada al viajero de estilo de vida.

«Más que un solo viaje ordinario, este concepto combina un destino y un lujo únicos con servicios personados diseñados específicamente para cada viajero», dijo Ratih.

Ratih agregó, a través de Antavaya Prestige en Mega Travel Fair, los visitantes también tuvieron la oportunidad de realizar una aventura mágica para Laponia, FinlandiaY NoruegaAl elegir el Antavaya Winter Rovaniemi & Icebreaker Cruise + King Crab Safari Tour Tour.

Esta opción ofrece una experiencia especial inigualable, disfrutando de una sensación única en el crucero de rompehielos que desglosa el océano de hielo. Siente la alta adrenalina al viajar en el tren deslizante con perros de ciervos husky o poste.

La principal ventaja de esta gira es una rara oportunidad de cazar aurora boreal en Sariselka, y disfrutar de un plato de cangrejo rey fresco en medio de un tramo de nieve en Kirkenes. No se pierda la experiencia de conocer a Santar Santai y cruzar la circunferencia polar del norte.

«Haga sus vacaciones de año llenas de recuerdos inolvidables, solo con precios que comienzan desde 45 millones», dijo.

Mientras tenga lugar la Mega Travel Fair 2025, los visitantes pueden aprovechar varias ventajas de los programas de promoción, incluidos los siguientes:

️: boletos de avión descontados hasta Rp 6,500,000 + un 5 por ciento adicional (específicamente MEGA First Credit Credit Ced Lard y Mega First Credit Card Mega Travel Tarjeta).

– Tour & Cruise 10 por ciento de descuento hasta RP5,000,000 + 10 por ciento (específicamente la tarjeta de crédito Mega First Ced Ced y Mega First Credit Card Mega Tarjeta de viaje) o una entrega del 0 por ciento por hasta 12 meses.

– Precio especial del hotel + 5% de descuento específicamente titular de la tarjeta de viaje Mega.

– Promoción de la hora feliz para los precios de las entradas de vuelo en ciertas horas los viernes, sábados y domingos.

– Ahorre hasta el 100 por ciento con MPC Point y tenga la oportunidad de obtener una maleta, vaso o un cupón intercambiando 1 MPC Point.

Con varias promociones contenidas durante la Mega Travel Fair Activity, hay varias razones por las cuales elegir un paquete de vacaciones a través de este evento, que incluye:

– Los visitantes pueden determinar el destino y el tiempo de vacaciones desde hace mucho tiempo

Obtenga el mejor precio.

– Aproveche el programa de recompensa de la tarjeta de crédito Mega del 0 por ciento y el Mega Bank para poder gestionar los costos, incluidos el transporte, el alojamiento, la alimentación y el gasto.

– Promo de la hora feliz durante la mega feria de viajes

– Puede solicitar un límite de tarjeta de crédito temporal para satisfacer varias necesidades relacionadas con las vacaciones.