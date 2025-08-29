Mega Transfer Persib? Joey Pelupessy y Asnawi Mangkualam se llaman acercándose a Bandung


Viernes 29 de agosto de 2025 – 20:10 Wib

Bandung, VivaPerseguidor Bandung realmente se convirtió en el centro de atención en el mercado de transferencias antes de la temporada 2025/26 de la Super League. Después de traer oficialmente a Thom Haye, ahora los rumores calientes dicen que dos grandes nombres pronto estarán cerca: Joey Pelupessy y Asnawi mangkualam!

Esta noticia se destacó por primera vez junto con la llegada de Eliano Reijnders de PEC Zwolle en estado de préstamo.

Sin embargo, el más sorprendente, Persib ahora se asocia con Pelupessy, un mediocampista duro experimentado en Europa, y Asnawi, Capitán Equipo nacional indonesio lo que actualmente fortalece los motores Jeonbuk Hyundai en Corea del Sur.

FC Port Defender, Asnawi Mangkualam

Si se realiza, este paso hará que el Escuadrón Persib sea cada vez más lujoso y estudio de estrellas. De hecho, no algunos fanáticos mencionan la estrategia de transferencia de Maung Bandung similar a Johor Darul Ta’zim (JDT), un club de Malasia famoso por su glamoroso escuadrón.

Aun así, hasta ahora no ha habido una declaración oficial de la gerencia de Persib con respecto a los rumores. Sin embargo, esta noticia es suficiente para hacer que Bobotoh sea entusiasta y curioso: ¿si Pelupessy y Asnawi realmente «irán a casa» a la patria para fortalecer el orgullo del equipo de Java Occidental?

