Mega Meta Bangun Bangu Bangu Cable Project 8,000 km, listo para conectar Indonesia al mundo

Yakarta, Viva – La región de Asia Pacífico alberga más del 58 por ciento de los usuarios de Internet del mundo, que incluyen una gran infraestructura global para la conectividad en línea y el acceso a tecnología innovadora como la inteligencia artificial (IA).

Leer también: Los ancianos murieron por el meta



Meta Imagine el futuro donde todos tienen acceso a IA, inteligencia súper personal y otras nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida y conectarse entre sí.

Por lo tanto, el padre Facebook, Instagram y WhatsApp continúan construyendo infraestructura de red de clase mundial con una capacidad y resistencia adecuados para traer experiencias en línea ricas para las personas de todo el mundo.

Leer también: ¡Negocio de WhatsApp más loco! Ahora puede llamar y videollamarse directamente a los clientes



«A principios de este año, por ejemplo, anunciamos Waterworth, proyecto cable bajo el agua Somos los más ambiciosos, que llegaremos a cinco continentes, incluida Asia, al final de esta década «, dijo Meta, el lunes 6 de octubre de 2025.

Recientemente, Meta compartió las últimas noticias sobre otras cuatro inversiones de cable submarina en Asia Pacífico con conexiones avanzadas en todo el mundo.

Leer también: Mark Zuckerberg es imprudente



Después de la finalización, estos cables ayudarán a traer productos, servicios, IA y un nuevo nivel de conectividad de Meta a miles de millones de personas en esta región.

«Vela Será el cable submarino más grande en Asia Pacífico, traerá un aumento en la conectividad a Japón, Taiwán, Filipinas, IndonesiaMalasia y Singapur, en 2028. Estirando 8,000 kilómetros (km), la vela conectará a más de 580 millones de personas con una capacidad de 570 por segundo (TBP) «, explicó Meta.

En colaboración con la compañía líder de telecomunicaciones en la región, la vela utilizará 24 pares de tecnología de cable que acaba de desarrollar para proporcionar un ancho de la cinta similar al cable de capacidad más grande actual, Anjana.

En 2021, Meta y socios están comprometidos a aumentar la capacidad transpasiva en un 70 por ciento a través de dos cables submarinos, bifrost y eco.

Bifrost ahora está conectando Singapur, Indonesia, Filipinas y Estados Unidos (EE. UU.), Con el esperado México en 2026.

Bifrost asignará diferentes rutas del cable transpasífico anterior para agregar más de 260 TBPS redundancia a esta ruta digital popular.