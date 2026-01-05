Meg Stalter y Paul W. Downs parodian el look de estreno de ‘Marty Supreme’

“trucos» estrellas Meg Stalter y Paul W. Downs se divirtieron en la alfombra roja de los Critics Choice Awards el domingo por la tarde cuando la pareja se puso trajes de vinilo de color naranja brillante en una parodia de los trajes que Timothée Chalamet y Kylie Jenner usaron en el estreno de la nueva película de Chalamet, «Marty Supreme».

Stalter y Downs hicieron que la multitud aullara por su compromiso con el bit. Downs llevaba una pala de ping pong con una correa, estilo bolso cruzado. Stalter lucía un collar con una cruz gigantesca que recordaba las joyas que usaba Chalamet en la película. Ambientada en la década de 1950, “Marty Supreme” gira en torno a la búsqueda de un hombre común y corriente para convertirse en el campeón mundial de ping pong. Chalamet y su novia Jenner llamaron la atención el mes pasado con sus trajes de color naranja brillante en el estreno de la película en Nueva York.

Downs, quien también es cocreador y productor ejecutivo de “Hacks” con Lucia Aniello y Jen Statsky, dijo que el objetivo era “divertirse” y disfrutar en los premios. “Hacks” está nominada a mejor serie de comedia y Downs está nominado a actor de reparto de comedia en Critics Choice, que reconoce el cine y la televisión. Chalamet y “Marty Supreme” también están nominados.

«Podemos ver gente que hace películas que amamos. Simplemente pensamos: ‘Divirtámonos'», dijo Downs. Variedad en la alfombra mientras se dirigía a las felicitaciones celebradas en el Barker Hangar de Santa Mónica. Downs notó que el material de vinilo de su traje y el vestido largo de Stalter era perfecto para la fuerte lluvia que ha inundado el sur de California durante días.

“Es resistente al agua”, observó. «Es realmente bueno bajo la lluvia: el agua simplemente se resbaló del vestido», añadió Stalter.

Downs le dio el visto bueno a “Marty Supreme” y dijo que “le encantó” la película de Josh Safdie y A24. Stalter admitió que aún no la ha visto a pesar de que es amiga de la novia de Chalamet, Kyle Jenner.

Stalter y Jenner tienen una tradición de «viernes de sushi». «Salimos a comer sushi al menos una vez al mes», dijo. Chalamet no suele acompañarles: “Es la hora de las chicas”, explicó Stalter.

A Downs se le preguntó si alguna vez se invitaría a Chalamet a desempeñar un papel en “Hacks”.

“No estoy seguro de qué jugaría, pero le dejaríamos espacio”, aseguró Downs.