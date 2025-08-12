Mees Hilgers se une a Crystal Palace, el fantástico precio de Ronaldo

Defensor de noticias relacionados Equipo nacional Indonesia, Mees Hilgers Únete al club de la Premier League, Palacio de cristal se convirtió en el más destacado por los lectores de Viva durante todo el martes 12 de agosto de 2025. Noticias relacionadas Equipo nacional indonesioMees Hilgers se unió al club de la Premier League, Crystal Palace se convirtió en el lector de Viva más destacado durante el martes 12 de agosto de 2025.

Abar sorprendió a venir de las redes sociales X, cuando un periodista británico dijo que Crystal Palace ahora se encuentra en la siguiente etapa de negociación con el FC Twente para terminar con Hilgers. No solo eso, también se ha logrado un acuerdo personal entre el jugador y el club de Londres.

Además, también hay artículos relacionados con el precio de los anillos de compromiso Ronaldo con Georgina Rodríguez. Según el informe de la página seis, se estima que el anillo de diamante ovalado grande tiene un valor de US $ 2-5 millones o alrededor de Rp 33 mil millones a RP 83 mil millones (tipo de cambio de Rp 16,500 por dólar estadounidense).

Además de las dos noticias, también todavía hay una serie de otras noticias que no son menos interesantes. El siguiente resumen en Round Up:

5. Los resultados del equipo nacional indonesio contra Tayikistán en la Copa de Independencia

El equipo nacional del U-17 indonesio tuvo que estar satisfecho compartiendo el número 2-2 con Tayikistán en el partido inaugural de la Copa de Independencia de 2025 en el estadio principal de Sumatra North, el martes 12 de agosto de 2025. Los objetivos de equilibrio del equipo invitado se crearon en los minutos finales, haciéndose eco de la victoria que estaba frente a los ojos.

Desde el silbato inicial, las tropas de Garuda Muda inmediatamente tomaron la iniciativa del ataque. Se crearon algunas oportunidades, pero no suficientes para amenazar el objetivo de Tayikistán. En cambio, los visitantes habían entrado en la meta indonesia en el minuto 9 a través de Nazriev Muhammad, aunque finalmente se anularon debido a la posición de fuera de juego.

La presión indonesia se siente cada vez más en el medio de la primera mitad. A través de un esquema de pelota muerta en el minuto 25, el hambriento Alberto Hengga casi rompió el punto muerto, pero su disparo fue bloqueado con éxito por el portero de Tayikistán.

4. Después de 8 años de citas y tener 4 hijos, Cristiano Ronaldo finalmente solicitó a Georgina Rodríguez

Las buenas noticias provienen de la superestrella del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo. Después de ocho años en una relación y construir una familia juntos, Ronaldo finalmente le propuso matrimonio oficialmente a su novia, Georgina Rodríguez.

La noticia de este compromiso fue anunciada directamente por Georgina a través de las cargas de Instagram el lunes (11/8) hora local de la tarde. En la foto que compartió, Georgina mostró mostrando un gran anillo de diamantes en su dedo anular mientras sostenía la mano de Ronaldo.

3. Se confirma que Gianluigi Donnarumma deja PSG, un club de la Premier League en alerta

El gran drama nuevamente coloreando el mundo del fútbol europeo. Según los informes, Paris Saint-Germain (PSG) se decidió oficialmente una relación de trabajo con su portero principal, Gianluigi Donnarumma.

La decisión fue sobresalir después de que el nombre del portero no fue incluido en la lista de escuadrones para el partido de la Super Copa de Europa contra el Tottenham Hotspur, ni siquiera llamado en absoluto.

El experto en transferencia Fabrizio Romano, confirmó que la relación entre Donnarumma y la gestión del PSG ahora está en el punto más bajo. El desacuerdo relacionado con un nuevo contrato es una de las principales causas, y se dice que el club cerró la puerta a las negociaciones.

2. Precio fantástico del anillo de compromiso de Cristiano Ronaldo, ¡puedes comprar 10 unidades de Lamborghini Huracan!

El anillo de compromiso dado Cristiano Ronaldo A Georgina Rodríguez robó con éxito la atención del mundo. No solo por su sorprendente tamaño, sino también por su valor fantástico que hace que muchas personas sean curiosas: en realidad, ¿puedes comprar algo con tanto dinero?

Anillo de lujo por valor de decenas de miles de millones

Según el informe de la página seis, se estima que el anillo de diamante ovalado grande tiene un valor de US $ 2-5 millones o alrededor de Rp 33 mil millones a RP 83 mil millones (tipo de cambio de Rp 16,500 por dólar estadounidense).

1. ¡Trato! Mees Hilgers acordó unirse a Crystal Palace

Futuro Mees Hilgers En FC Twente, comenzó a ser cuestionado después de que el defensor del equipo nacional de Indonesia estuvo repentinamente ausente en la lista de jugadores cuando su equipo se enfrentó a Pec Zwolle el pasado fin de semana. Se dice que Hilgers se está centrando en completar el proceso de transferencia al Club de la Premier League, Crystal Palace.

El agente dijo que desde el mercado de transferencias el invierno pasado, varios clubes de Italia y España han mostrado interés en Hilgers. Sin embargo, el rumor se había ahogado, por lo que finalmente sobresalía recientemente.