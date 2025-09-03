Mees Hilgers renunció, 4 jugadores del equipo nacional indonesio en la mejor liga europea

Yakarta, Viva – Noticias sobre Mees Hilgers quien canceló la defensa Equipo nacional indonesio oponerse a Equipo nacional de Taiwán Y Equipo nacional libanés Conviértete en un lector cazado Viva Sport Durante el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Aún sobre el equipo nacional de Indonesia, también hay noticias sobre los cuatro pilares de Garuda que compitieron en cinco mejores ligas europeas: Serie A, Bundesliga, a la Ligue 1.

Estas son cinco de las noticias más populares en el canal Sport resumido por Viva Round Up:

5. Rizky Ridho es desplazado! Estos son los 10 jugadores más valiosos en la Super League esta temporada.



Thom Haye se une oficialmente a Persib Bandung

Transfermarkt lanzó oficialmente una lista de los 10 jugadores de Super League más valiosos en la temporada 2025/2026 después de que se cerró el mercado de transferencias. Como resultado, los nuevos nombres que ingresaron a la competencia hicieron que esta lista cambiara significativamente.

Nuevo reproductor Persib Bandung Thom Haye, inmediatamente se lanzó a la primera posición con un valor de mercado de RP. 17.38 mil millones. Cambió al defensor de Persija Jackarta, Rizky Ridho, quien fue el jugador más valioso la temporada pasada.

4. Los Ángeles FC anuncia a Adrian Wibowo llamado Equipo Nacional de Indonesia

Los Ángeles FC (LAFC) anunció oficialmente Orgullosas noticias para el fútbol indonesio. El descenso de Surabaya, Adrian Satriyo Wibowo, recibió un llamado para fortalecer al equipo nacional indonesio.

LAFC entregó directamente la noticia a través de la cuenta oficial de Instagram del club el miércoles (3/9) Morning Wib.



El ex jugador de Yakarta Persija, Syahroni se convirtió en una víctima de los internautas.

Noticias sobre el ex jugador de Yakarta Persija, Syahroni Yang atacó a un intervalo Debido a que se sospechaba que los miembros del parlamento indonesio, Ahmad Sahroni se convirtió en un lector cazado de Viva Sport durante el martes 2 de septiembre de 2025.

También hay noticias de Persib Bandung. Maung Bandung donó cuatro jugadores al equipo nacional de Indonesia en el primer día de la FIFA en septiembre de 2025, y se convirtió en el más contribuyente a los jugadores.

2. Garuda Worldwide: Aquí hay 4 jugadores del equipo nacional indonesio en 5 mejores ligas europeas esta temporada



Jugador de Lille, Calvin Verdonk

El trabajo de los jugadores del equipo nacional indonesio en el escenario europeo está robando cada vez más la atención. Esta temporada, hay cuatro pilares de Garuda Competiendo en cinco mejores ligas de Europa—Serie A, Bundesliga, a la Ligue 1.

Su presencia es evidencia del desarrollo del fútbol indonesio que comenzó a obtener reconocimiento al más alto nivel del mundo.

1. Oficial! Mees Hilgers declara la renuncia del equipo nacional indonesio



Defensor del Equipo Nacional Indonesio, Mees Hilgers

El defensor del equipo nacional indonesio, Mees Hilgers, decidió oficialmente retirarse de la agenda de la jornada del partido de la FIFA Septiembre de 2025. El jugador de 24 años eligió concentrarse en completar sus asuntos personales en los Países Bajos.

De hecho, el nombre Hilgers había sido incluido previamente en la lista de llamadas de Patrick Kluivert. Se proyectó que aparecería cuando Garuda se enfrentó a Taiwán el 5 de septiembre y Líbano el 8 de septiembre en el estadio Bung Tomo Gelora, Surabaya.