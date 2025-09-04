Mees Hilgers recibió buenas noticias de FC Twente

VIVA – El futuro Mees Hilgers a lo largo de FC Twente Sigue siendo un gran signo de interrogación. El defensor de ascendencia indonesio ha querido abiertamente abandonar el club, pero hasta que se cerró el mercado de transferencias de verano en cinco ligas europeas, los pasos aún no se habían dado cuenta.

Leer también: Equipo nacional de Vanenburg Ultimatum U-23 después de no colmarse en los oponentes Laos



Según los informes, Hilgers, que tienen 24 años, son demandados por varios clubes holandeses. Estaba vinculado a Crystal Palace hasta que casi se unió al Stade Brest a través de un esquema de préstamo, pero el acuerdo fue cancelado en los últimos segundos.

Aun así, Twente no ha cerrado la puerta. El director técnico de FC Twente, Jan Streuer, asegura que la oportunidad de dejar a Hilgers todavía esté allí.

Leer también: La amarga declaración del entrenador de Laos: el equipo nacional U-23 indonesio no es tan feroz como la era Shin Tae-yong



«Todavía hay algunos países que abren el mercado de transferencias, por lo que todavía hay una posibilidad», dijo Streuer a ESPN.

Según Streuer, hay varios equipos holandeses que también están interesados ​​en pedir prestado a Hilgers. Afirmó que Twente tenía la intención de liberar a un defensor central este verano.

Leer también: Razones y lo que se culpó a Vanenburg después de que el equipo nacional indonesio U-23 no logró derrotar a Laos



«También hay algunos clubes holandeses que aún pueden estar interesados ​​en pedirlo prestado. En los Países Bajos todavía puede ocurrir dentro de unas pocas horas, mientras que en el extranjero hay países que aún están abiertos hasta el décimo de este mes», dijo.

«Tenemos dos defensores centrales, por lo que uno obviamente irá. Todavía estamos trabajando para ello. Esperaremos a quién o qué sucederá. A veces no se materializa, pero esperamos que suceda», agregó Streuer.