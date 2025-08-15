Mees Hilgers juega en la Premier League, un asiento de invitación en la sede de Semen Padang

Yakarta, Viva – Noticias sobre el defensor Equipo nacional indonesio, Mees Hilgers que cumplen con los requisitos para jugar en la Premier League son cazados por los lectores Viva Sport A lo largo del viernes 15 de agosto de 2025.

Leer también: El perfil completo de Miliano Jonathans, en el pasado, era crudo ahora que se convirtió en un candidato para los jugadores del equipo nacional indonesio



También hay noticias de Semen Padang FC. La sede, Haji Agus Salim Stadium, Padang, está en el centro de atención porque es como usar una silla de invitación en el vestuario.

Estas son cinco de las noticias más populares en el canal Sport resumido por Viva Round Up:

Leer también: GIC 2025 seguido de 12 países, PSSI espera nacer una nueva estrella del equipo nacional indonesio



5. Semen Padang derrotó a Dewa United, el foco precisamente de la condición del vestuario del Haji Agus Salim Stadium, ¿hay una silla de invitación?



Vestuario estadio haji agus salim

Leer también: PSSI presenta los documentos de naturalización de Miliano Jonathans al Ministerio de Jóvenes y Deportes, proyectado para defender al equipo nacional de Indonesia en ….



Aunque Semen Padang logró resultados positivos, se dirigió la atención de los internautas En la condición del vestuario (vestuario) Haji Agus Salim Stadium. Las fotos que circulan en las redes sociales muestran instalaciones que se consideran no aptas para los partidos de clase de la Super League.

En la foto, una silla de plástico se usa comúnmente para eventos de invitación alineados en la esquina de la habitación, mientras que las perchas de ropa solo son posees de hierro improvisado

4. El perfil completo de Buriram United, un club gigante tailandés reforzado por Sandy Walsh y Shayne Pattynama



Shayne Pattynama se unió oficialmente a Buriram United

Buriram United se convirtió en uno de los clubes más respetados del sudeste asiático. Esta temporada, el club tailandés está atrayendo cada vez más la atención del público indonesio porque fortalecido por dos pilares del equipo nacional indonesioSandy Walsh y Shayne Pattynama.

3. Dewa United ingresó a Pot 1 AFC Challenge League 2025/26, este es su potencial oponente en la fase grupal

Dewa United sin duda será uno de los principales equipos en la AFC Challenge League 2025/26 después de ingresar a Pot 1 para la región este (zona este). El dibujo de la fase de grupo de torneo se llevará a cabo en Malasia el 28 de agosto de 2025.

En la fase grupal, la región oriental se dividirá en dos grupos, a saber, el Grupo D y el Grupo E. cada grupo Será llenado por cuatro equipos Resultados de la lotería de las cuatro macetas disponibles. Los partidos de fase grupal en la región oriental están programados para el 26 de octubre, el 29 de octubre y el 1 de noviembre de 2025.

2. Más popular: Jay Idzes usa Rolex Clock de Prabowo, Shin Tae-yong de regreso a Indonesia



Jay Jay Idzes de Sassuolo Foto : Instagram @sassuolocalcio

Una serie de noticias relacionadas con el equipo nacional indonesio ser el mas atractivo Para los lectores de Viva durante el jueves 14 de agosto de 2025. Específicamente, el capitán del equipo nacional indonesio, Jay Idzes, que usó relojes Rolex, fue dado por el presidente Prabowo Subianto.

1. Sah! Mees Hilgers puede jugar en la Premier League

Nama mees hilgers De vuelta en el centro de atención. El defensor principal del equipo nacional indonesio que ahora juega para el FC Twente en el holandés Eredivisie, según los informes, ingresó al Palacio de Cristal Radar.

Aunque su estado como jugador del 118º lugar FIFA había provocado preocupaciones, las oportunidades de Hilgers para mentas en la Premier League resultaron estar abiertas.