VIVA – destino Mees Hilgers De FC Twente cada vez más incierto. El defensor de sangre indonesio ciertamente no ingresará al equipo en un partido crucial contra el PSV Eindhoven en el De Grolsch Veste Stadium, domingo 17 de agosto de 2025

El entrenador de Twente, Joseph Oosting, enfatizó que Hilgers no se jugaría mientras su futuro aún fuera gris. Esta condición hace que Hilgers amenazó con convertirse en una reserva de alias en jefe de distrito subdistrito hasta que la ventana de transferencia de verano esté oficialmente cerrada.

Desde la primera semana de Eredivisie 2025/26 contra PEC Zwolle, el nombre Hilgers no ha sido incluido en la lista de jugadores. Su deseo de abandonar Twente fue el factor principal del entrenador para cruzar al defensor de 23 años.

«Con Mees, la situación es muy simple. Mira, Mees ha indicado su deseo de abandonar el club y respondemos. Todavía está aquí en este momento. Él entrena con nosotros», dijo Oosting, informó Meta.

Sin embargo, Oosts enfatizó que solo quería confiar en los jugadores que estaban listos para sobrevivir.

«Por otro lado, claramente estás trabajando juntos para la nueva temporada, quieres hacerlo con los jugadores que sabes que aún puedes usarlo la próxima temporada, o en este caso, que puedes usar durante esta temporada. Supongo que Mees Hilgers se irá», continuó.

Esta situación hace que la especulación del movimiento de Hilgers a la Premier League sea aún más rápido. Según los informes, el defensor del nacimiento holandés entró en el radar Palacio de cristalquien estaba buscando municiones adicionales en la línea de fondo después de perder a Marc Guehi debido a una larga lesión.

Si realmente se muda a Selhurst Park, Hilgers seguirá los pasos de varios otros jóvenes jugadores holandeses que primero probaron la dura competencia de la competencia de la Premier League.

Para Equipo nacional Indonesia, el traslado a Inglaterra puede ser una noticia positiva porque se cree que el nivel del juego de los Hilgers está cada vez más perfeccionado.