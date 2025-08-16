Mees Hilgers fue tachado, Miliano Jonathans rechaza el equipo nacional de Indonesia Raw

VIVA – destino Mees Hilgers En FC, Twente es cada vez más incierto. El defensor de sangre indonesio ciertamente no ingresará al equipo en un partido crucial contra el PSV Eindhoven en el De Grolsch Veste Stadium, domingo 17 de agosto de 2025

La noticia se convirtió en la más visitada para los lectores de Viva durante el sábado 16 de agosto de 2025. Luego, la noticia que no fue menos interesante fue Miliano Jonathans que se informa que está listo para ser naturalizado. De hecho, antes de que tuviera tiempo de rechazar la oferta de defensa Equipo nacional Indonesia.

Además de las dos noticias anteriores, todavía hay algunas otras que no son menos interesantes. ¿Cómo qué? El siguiente resumen en Round Up:

5. ¡SHUDDER! El llanto de Mohamed se equivocó después de celebrar el estilo Diogo Jota

Mohamed está mal Robando atención en el partido inaugural de Liverpool en la Premier League 2025/2026. No solo por su objetivo, sino también una celebración llena de significado que le ofreció al difunto Diogo Jota.

Jugando en el Anfield Stadium, la hora local del viernes por la noche o el sábado (8/16) Hrs de la mañana temprano, Liverpool ganó Bournemouth. Salah también contribuyó con objetivos en el tiempo de lesión, precisamente 90+4 minutos.

4. Reconocimiento del entrenador de Uzbekistán después de ser golpeado Equipo nacional indonesio en la Copa de Independencia

Equipo nacional indonesio sub-17 logró ganar la victoria inaugural en la Copa de Independencia de 2025. Garuda Asia derrocar con éxito a Uzbekistán 2-0 en el segundo partido, después de que anteriormente solo jugó un empate contra Tayikistán.

Para Uzbekistán, la derrota de Indonesia agregó su sufrimiento. Anteriormente, el equipo de Sergey Chigodeeev también cayó en manos de Malí.

El entrenador de Uzbekistán U-17, Sergey Chigodeeev, reconoció que la victoria de Indonesia era realmente factible. Según él, desde los primeros minutos de la pelea, los niños de crianza tienen dificultades para compensar el juego del equipo local.

3. Oficial: calendario del equipo nacional indonesio vs. Kuwait y Líbano en la jornada de la FIFA septiembre de 2025

Equipo nacional indonesio Ciertamente jugará dos partidos de prueba en la agenda de la jornada de la FIFA septiembre de 2025. Este calendario oficial se anunció a través de la cuenta oficial de Instagram del equipo nacional indonesio el sábado 16 de agosto de 2025

El presidente de PSSI, Erick Thohir, afirmó que dos partidos de prueba en Surabaya fueron preparativos importantes para la cuarta ronda de calificaciones Copa Mundial 2026.

2. El perfil completo de Miliano Jonathans, en el pasado, rechazó que ahora es un candidato para los jugadores del equipo nacional indonesio

Número Miliano Jonathans Ahora la atención del público de fútbol del país. El joven jugador que había rechazado la oferta de defender al equipo nacional de Indonesia, ahora se está preparando para someterse a un proceso de naturalización.

Esta noticia salió después de que el presidente de PSSI, Erick Thohir, presentó oficialmente el archivo de naturalización de Miliano al Ministro de Jóvenes y Deportes de Indonesia (Menpora), Dito Ariotedjo, viernes 15 de agosto de 2025.

1. Mees Hilgers fue tachado por FC Twente, ¿se ha unido oficialmente a Crystal Palace?

El entrenador de Twente, Joseph Oosting, enfatizó que Hilgers no se jugaría mientras su futuro aún fuera gris. Esta condición hace que Hilgers amenazó con convertirse en una reserva de alias en jefe de distrito subdistrito hasta que la ventana de transferencia de verano esté oficialmente cerrada.

El gol fue recibido inmediatamente por un cálido abrazo de sus compañeros de equipo. Sin embargo, una vez que la atmósfera comenzó a disminuir, mal haciendo algo que hizo que la atmósfera en Anfield de repente emoción.