Mees Hilgers fue atropellado por Bad News, un brutal video de jugadores de clubes ricos indonesios

VIVA – Dos jugadores Equipo nacional Indonesia, Thom Haye y Mees HilgersEn medio de enfrentar un momento difícil en la carrera de su club. Ambos no han encontrado un nuevo puerto antes del rodamiento de la temporada de competencia.

Leer también: ¿Ha sido decidido por el entrenador, Calvin Verdonk se convirtió en el capitán de NEC Nijmegen?



Thom Haye, un centrocampista naturalizado que tiene un estado de transferencia gratuita, no se informó establecer un acuerdo con NAC Breda. El Club Eredivisie rechazó la posibilidad de traer a casa a su ex jugador.

La noticia se convirtió en la más destacada por los lectores de Viva durante el jueves 7 de agosto de 2025. Además también hubo artículos relacionados con la conmoción del jugador. Como oponerse a Real betis.

Leer también: ¿Retirar la transferencia de Jay Idzes, el capitán del equipo nacional indonesio acordó contratar con Torino hasta 2029?



Además de las dos noticias anteriores, todavía hay una serie de otras noticias que no son menos interesantes. ¿Cualquier cosa? El siguiente resumen en Round Up:

5. Lesions Ole Romeny hace que el entrenador Oxford marque siete alrededor

Leer también: Ole Lesión Romeny hizo que el entrenador Oxford se marea siete alrededor



Oxford United Enfrentando una situación difícil antes del partido inaugural de la competencia de campeonato 2025/2026. El entrenador Gary Rowett dijo que estaba molesto porque algunos jugadores centrales estaban en forma o incluso confirmados ausentes.

Oxford está programado para abrir la temporada enfrentando a Portsmouth el sábado (9/8). Sin embargo, Rowett tuvo que acumular su cerebro porque la condición de varios jugadores no era ideal debido a lesiones o fatiga durante la pretemporada.

4. Golden Ball Duel 2025: Lamine Yamal Atau Ousmane Dembele?

La competencia por Ballon d’Or 2025 se está calentando. Los dos nombres sobresalen como el candidato más fuerte: Ousmane Dembele y Lamine Yamal.

Dembele es el principal favorito después de actuar brillantemente con Paris Saint-Germain. El extremo francés desempeñó un papel importante en traer PSG para ganar la Liga de Campeones por primera vez, con una victoria convincente sobre el Inter de Milán en el último último de mayo.

3. Alwi Farhan Ketiban Durian se derrumbó después de que Viktor Axelsen se retiró del Campeonato Mundial 2025

Las alentadoras noticias vinieron del mundo del bádminton indonesio. Joven jugador de bádminton Alwi Farhan Ciertamente apareciendo en el Campeonato Mundial de 2025, después de que Viktor Axelsen decidió renunciar al prestigioso torneo.

Alwi, que anteriormente estaba en la lista de reserva o la lista de reservas, ahora tiene derecho a ingresar al dibujo principal. El jugador de deserción del campeonato mundial junior de 2023 ahora probará la etapa más alta del bádminton mundial por primera vez en su carrera.

2. Video y cronología del comité brutal como vs Real Betis

Partido de prueba entre terneros reales y Como En Estadio de la Linea, Cadiz, miércoles (6/8), fue coloreado por incidentes vergonzosos. El partido que realmente tuvo lugar para calentar la pretemporada en realidad se puso caluroso y terminó en el tiroteo entre los jugadores.

En el partido, Como-A Club propiedad de un rico empresario de Indonesia, Djarum Group derrotó a Betis con un puntaje de 3-2. Los goles de Como anotaron Assane Diao, Lucas da Cunha e Ivan Azon. Mientras que dos goles de terneros nacieron del punto blanco a través de la ejecución de ISCO y Junior Firpo.

1. Mees Hilgers y Thom Haye fueron golpeados por malas noticias

Dos jugadores Equipo nacional indonesioThom Haye Dan Mees Hilgers, En medio de enfrentar un momento difícil en la carrera de su club. Ambos no han encontrado un nuevo puerto antes del rodamiento de la temporada de competencia.

Thom Haye, un centrocampista naturalizado que tiene un estado de transferencia gratuita, no se informó establecer un acuerdo con NAC Breda. El Club Eredivisie rechazó la posibilidad de traer a casa a su ex jugador.