Mees Hilgers enfadado por haber sido acusado de fingir una lesión por miembros de la RPD: ¡siempre mienten!

Jacarta -bek Selección Nacional de Indonesia, Mees Hilgersfinalmente abrió la voz después de haber sido atacado con acusaciones indirectas sobre su lesión tras la derrota de Garuda ante Australia en el Grupo C de la tercera ronda de la clasificación para el Mundial 2026 en la zona asiática.

A través de su Instagram personal, el jugador de 24 años expresó su frustración por la narrativa negativa que se desarrolla en las redes sociales.

Estas acusaciones comenzaron a surgir después de que Mees fuera retirado en la segunda mitad cuando Indonesia perdió 1-5 ante Australia en el estadio de fútbol de Sydney el 20 de marzo de 2025. En ese momento, su puesto fue reemplazado por Rizky Ridho porque realmente no podía continuar el partido.



Defensa de la selección de Indonesia, Mees Hilgers

Al día siguiente, el 21 de marzo de 2025, el equipo médico de la selección nacional de Indonesia realizó un examen de resonancia magnética para confirmar el estado del defensor. Los resultados del examen mostraron que hubo una lesión que hizo que Mees estuviera ausente cuando Indonesia recibió a Bahrein en el estadio principal Gelora Bung Karno (SUGBK) el 25 de marzo de 2025. En ese partido, la selección nacional de Indonesia tuvo un desempeño extraordinario y logró ganar 1-0.

Tras recibir el diagnóstico, Mees decidió regresar a Holanda para someterse a la máxima recuperación y recuperar fuerzas de inmediato. FC Twente y la selección nacional de Indonesia. Sin embargo, esta medida médica en realidad desató narrativas descabelladas en las redes sociales.

Varios relatos incluso acusaron a Mees de fingir deliberadamente estar lesionado para poder concentrarse en recuperar su condición antes del partido del club. Peor aún, los miembros de la RPD RI, Otra rosada afirma tener pruebas médicas de que el defensor en realidad no sufrió ninguna lesión.

«Esta es una prueba de que Indonesia no necesita jugadores que finjan estar lesionados aunque los resultados de la resonancia magnética indiquen que no están lesionados. Aquellos que no lo crean, por favor consulten en el Hospital Mitra Keluarga Cibubur». escribió André Rosiade a través de su Instagram personal.

Responde Mees Hilgers

En respuesta a estas acusaciones, Mees expresó su decepción con quienes difunden noticias falsas sobre él.

«¿Qué dicen ahora en Indonesia? ¿Mees no está lesionado? Siempre mienten sobre mí, ¿verdad? Entonces tal vez más tarde digan ‘Mees fingió tener una lesión del ligamento cruzado anterior'». Ya veremos», dijo Mees.

Mees también enfatizó que la opinión pública o los comentarios descabellados en las redes sociales no son algo a lo que deba responderse.