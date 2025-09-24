Mees Hilgers en el viento, FC Twente puede ser demandado en la corte

VIVA – Drama entre Mees Hilgers Y FC Twente continúa. Defensor Equipo nacional Ahora se alienta a Indonesia a llevar su caso a la corte de arbitraje deportivo (Casta).

La sugerencia provino de un abogado holandés, Andre Brantjes. Consideró que los canales legales podrían ser la mejor opción para que Hilgers resuelva conflictos.

«Si me convirtiera en Hilgers, traeré [kasus] Esto es para CAS y pide una terminación del contrato y exige que FC Twente pague su salario «, dijo Brantjes, dijo Twente Insite.

Según él, Hilgers estaba claramente desfavorecido porque no se les dio la oportunidad de llevar a cabo sus deberes principales como futbolistas.

El problema comenzó cuando la transferencia de Hilgers no se realizó en el mercado a principios de esta temporada. FC Twente no llegó a un acuerdo con los entusiastas. Por otro lado, el nuevo contrato de Hilgers se agotará en junio de 2026, y el jugador ha rechazado una extensión.

La situación se calienta más después de que el entrenador John Van Den Brom insiste en que no jugará a Hilgers hasta que se resuelva el problema. Como resultado, el Eredivisie 2025/2026 ha estado funcionando durante seis semanas, el defensor de 24 años ni siquiera lo ha llevado al campo.

Brantjes dijo que Hilgers tenía una posición legal bastante fuerte. Se refiere al Código Civil holandés del Artículo 611 que regula los derechos de los trabajadores y las obligaciones del empleador.

«El artículo 611 en el Código Civil establece que ambas partes deben ser un buen empleador y destinatario. [John] Van Den Brom cometió un error «, enfatizó.

«Podría haber dicho que no eligió a Hilgers debido a su desempeño o motivación. Pero transmitió palabras que están fuera de su capacidad», agregó Brantjes.

No solo Brantjes, la Asociación de Jugadores de Fútbol Profesionales Holandeses (VVC) también habló. Juegan la actitud del FC Twente que congelan a Hilgers como una forma de acoso, también conocido como intimidación hacia los jugadores Equipo nacional indonesio el.