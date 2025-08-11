Mees Hilgers desapareció de FC Twente

VIVA – Un gran signo de interrogación acompañó el futuro del defensor Equipo nacional Indonesia, Mees HilgersDespués de que el nombre no se incluye en la lista de jugadores (DSP) FC Twente En el partido inaugural de la temporada 2025/2026 de Eredivisie, el domingo 10 de agosto de 2025.

La ausencia de Hilgers en este partido de apertura fortalece aún más la especulación de que el jugador dejará inmediatamente a los veinte en el futuro cercano.

Hasta ahora, no ha habido una declaración oficial del club o del jugador relacionado con su ausencia. Pero los rumores de la partida de Hilgers han estado soplando desde el final de la temporada pasada, especialmente después de que se convirtió oficialmente en un ciudadano indonesio (WNI) e hizo su debut con el equipo de Garuda.

Transferencia de especulación que sobresale

La ausencia de Hilgers en la lista de jugadores es una fuerte señal de un proceso de negociación o incluso un enfoque de otro club. Algunos medios de comunicación holandeses dijeron que los 23 años, el blanco era el objetivo de varios clubes de Alemania y Bélgica.

Si la transferencia es verdadera, entonces este será un nuevo paso en la carrera de Hilgers, así como un impacto positivo en Equipo nacional indonesioTeniendo en cuenta que obtendrá un nuevo desafío en un nivel superior.

Mientras tanto, la noticia de contraste provino de otros jugadores de Indonesia en el extranjero. Nathan Tjoe-A-on en realidad hizo su debut con SC Heerenveen en su partido inaugural. Esto agrega un registro positivo de jugadores indonesios que están activos en Europa esta temporada.