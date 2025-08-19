Mees Hilgers deja el FC Twente, Tijjani Reijnders se convierte en entrenador del equipo nacional indonesio

Yakarta, Viva – Noticias sobre el defensor Equipo nacional indonesio, Mees Hilgers que se fue FC Twente Después de 14 años de ser cazados por los lectores Viva Sport Durante el martes 19 de agosto de 2025.

Hilgers es ahora el objetivo del club de la Premier League, Crystal Palace.

También hay noticias del centrocampista del Manchester City, Tijjani Reijnders quien tiene el deseo de convertirse en el entrenador del equipo nacional indonesio.

Estas son cinco de las noticias más populares en el canal Sport resumido por Viva Round Up:

5. Royalias polémicas de la canción ‘Tanah Airku’ En el equipo nacional indonesio, Erick Thohir se reunirá con la familia de la Sra. Sud



El jugador del equipo nacional U-17 indonesio cantará la canción de la tierra de mi tierra Foto : Instagram @oficial.pialakemerdekaan

El presidente de PSSI, Erick Thohir, enfatizó su compromiso con cuidar el respeto Contra obras de creación de música que a menudo se usan en el partido del equipo nacional indonesio. Una de ellas es la canción del Airku Tanahku por la fallecida Sra. Sud, quien a menudo es cantada por jugadores y seguidores cuando apoyan al equipo de Garuda.

4. Dijo Bojan Hodak después de que Persib fue humillado por Persijap



Entrenador de Persib Bandung, Bojan Hodak

Entrenador de Persib Bandung, Bojan Hodak, No puedo ocultar su molestia Después de que su equipo se tragó una dolorosa derrota en la segunda semana de la Super League 2025/2026. Tocando en el Gelora Bumi Kartini Stadium, Jepara, el lunes 18 de agosto de 2025 por la noche, Maung Bandung derrotó a 1-2 de Persijap.

3. Sorprendentemente, Tijjani Reijnders quiere ser el entrenador del equipo nacional indonesio



Pemain Manchester City, Tijjani Reijnders

Gandandang Manchester City, Tijjani Reijnders, Salvando grandes sueños Por un día puede entrenar al equipo nacional indonesio. Se inspiró en la figura de Patrick Kluivert, quien ahora se confía en el entrenador de Garuda.

El amor de Reijnders por Indonesia, la patria de la madre, no lo hizo no descartar la posibilidad de ser un entrenador del equipo rojo y blanco en el futuro.

2. Más popular: los ex removables de Barcelona Mees Hilgers se congelan, Persib es derrotado por Persijap y la palabra Ruben Amorimim



Defensor del Equipo Nacional Indonesio, Mees Hilgers

La situación de Mees Hilgers nuevamente se convirtió en un tema candente en el programa Voetbal Studio. Defensor de FC Twente ya no jugó Por el entrenador Joseph Oosting por su deseo de irse, pero la decisión desencadenó un signo de interrogación de varios observadores, incluido Ibrahim Afellay.

1. 14 años leal, Mees Hilgers finalmente se va de Twente para la Premier League



Mees Hilgers practicó con el FC Twente después de recuperarse de una lesión

Según los informes, el FC Twente se ha quedado sin paciencia con Mees Hilgers. El defensor del equipo nacional indonesio fue de hecho un mercado abierto de transferencia de verano para 2025 Quiero dejar el club enschede el.

De hecho, el contrato de Hilgers en realidad sigue siendo válido para el próximo año. Sin embargo, el jugador insistió en encontrar nuevas experiencias fuera de los Países Bajos y el objetivo de jugar en un nivel superior.