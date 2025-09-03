Mees Hilgers canceló el equipo nacional indonesio contra Taiwán y el Líbano

Yakarta, Viva – Bek Equipo nacional indonesio, Mees HilgersEra seguro que la ausencia de defender al equipo de Garuda para el evento del Día de Maternos de la FIFA en septiembre, porque todavía se encargaba de la transferencia del club.

Esto fue transmitido por PSSI a través de la página Kitagaruda.id, citada el miércoles.

Se sabe que Hilgers solicitó que su club sea liberado, Twente, para poder mudarse a otro club. En Twente, Hilgers realmente obligados por contratos hasta junio de 2026.

Pero hasta ahora, Hilgers aún no se sabrá dónde estará anclado. Se sabe que el mercado de transferencia europeo en sí fue cerrado el lunes (1/9) por la noche.



Defensor del Equipo Nacional Indonesio, Mees Hilgers

PSSI se aseguró de que la ausencia de Hilgers no redujera el entusiasmo del equipo nacional indonesio frente a estos dos partidos importantes.

Bajo la dirección del entrenador Patrick Kluivert, el equipo nacional indonesio hará partidos del día de los partidos de la FIFA contra Equipo nacional de Taiwán (5/9) y Equipo nacional libanés (8/9) como un juicio valioso antes de la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial de la Zona Asiática 2026.

Ambos partidos se jugarán en el estadio Bung Tomo Gelora, Surabaya. (Hormiga)