Medios vietnamitas destacan la separación de Kluivert de la selección nacional de Indonesia, liberada después de que el sueño de Indonesia fuera destrozado

VIVA – Los medios vietnamitas también destacaron la decisión. PSSI Y Patricio Kluivert poner fin a la cooperación en la construcción del equipo nacional de Indonesia.

Lea también: Patrick Kluivert es despedido, Palace pide al PSSI que nombre inmediatamente un nuevo entrenador para la selección nacional de Indonesia



La noticia de la rescisión de este contrato fue anunciada por PSSI el jueves 16 de octubre de 2025, luego de que se confirmara que la selección nacional de Indonesia no había logrado avanzar a Copa del Mundo 2026. La decisión se tomó mediante un mecanismo de rescisión mutua o acuerdo mutuo entre PSSI y el equipo técnico.

Esta medida se convirtió inmediatamente en noticia en varios de los principales medios de comunicación vietnamitas. La decisión del PSSI les sorprendió, sobre todo porque Kluivert sólo llevaba unos meses al frente del equipo de Garuda.

Lea también: Palacio sobre el despido de Patrick Kluivert: evaluación de la imposibilidad de llegar al Mundial



El conocido medio de comunicación Thanh Nien incluso escribió un título en tono de sorpresa: «Conmocionados: el entrenador Kluivert y el personal holandés son liberados, pero el equipo indonesio todavía fija objetivos altos».

En su artículo, Thanh Nien destaca la declaración oficial del PSSI pronunciada por el Presidente General. Erick Thohirel cual menciona que el fin de la cooperación se realiza con el consentimiento de ambas partes.

Lea también: Kluivert Value Observer no tiene un historial claro: era de decadencia en el fútbol indonesio



«El presidente Erick Thohir, en nombre del PSSI, dijo que el entrenador Patrick Kluivert y sus asistentes han terminado oficialmente su trabajo en Indonesia», escribió Thanh Nien.

No sólo Thanh Nien, también el popular medio Tuoi Tre Online publicó una noticia similar con el titular: «Indonesia libera al entrenador Kluivert después de que los sueños del Mundial hayan sido destruidos».

Tuoi Tre escribió que esta decisión fue consecuencia de los malos resultados de Indonesia en la cuarta ronda. Clasificación para el Mundial 2026. Los medios también citaron el contenido del anuncio del PSSI que decía: «Nosotros y el cuerpo técnico del equipo nacional hemos acordado oficialmente rescindir el contrato anticipadamente de mutuo acuerdo».

Mientras tanto, The Thao 247 informó esta noticia de un estilo más directo. En su artículo escribieron: «Noticias de actualidad: Indonesia libera oficialmente al entrenador Patrick Kluivert».

El Thao 247 también destacó las razones detrás de esta decisión, concretamente debido a consideraciones de dinámica interna y la dirección estratégica del desarrollo del equipo nacional de Indonesia.

«Con el fin de esta colaboración, el cuerpo técnico ya no dirigirá la selección nacional de Indonesia en las categorías absoluta, sub-23 o sub-20», escribieron los medios.

La cobertura de tres importantes medios vietnamitas indica la gran atención que la región ha prestado al recorrido del fútbol indonesio. Como país del Sudeste Asiático, el progreso de Garuda bajo la dirección de un entrenador de clase mundial como Kluivert siempre ha estado en el centro de atención regional.