Medios vietnamitas destacan grandes problemas con la selección nacional sub-22 de Indonesia en los SEA Games 2025

Jacarta – La selección de Indonesia Sub-22 cerró la fase de grupos con una victoria por 3-1 sobre Myanmar Sub-22 en el Estadio 700 Aniversario de Chiang Mai, el viernes por la noche. Sin embargo, estos resultados no fueron suficientes para llevar a Indonesia a las semifinales por la mejor ruta del segundo puesto. El equipo de Indra Sjafri perdió en productividad de goles ante Malasia Sub-22, a pesar de que ambos equipos consiguieron tres puntos con la misma diferencia de goles.

En ese partido, Indonesia fue sorprendida por el gol de Min Maw Oo en el minuto 29. Garuda Muda luego se recuperó gracias al gol del empate de Toni Firmansyah en el minuto 45, antes de que Jens Raven anotara dos goles dramáticos en el minuto 89 y 90+5.

Aunque ganaron, el resultado final fue amargo. Indonesia debe levantar las maletas antes de Juegos del MAR 2025mientras que Malasia avanzó a las semifinales.

La atención proviene del medio deportivo vietnamita Thao247. Los medios con sede en Vietnam resaltaron la ironía del fracaso de Indonesia como campeón defensor que no logró llegar a las semifinales.

«Indonesia sigue siendo el campeón defensor de los SEA Games, pero su gran victoria sobre Myanmar no es suficiente para llevarlos a las semifinales», escribió Thao247.

Medios Vietnam Se consideró que Indonesia parecía dominante desde el comienzo del partido. Se dice que Garuda Muda tomó inmediatamente la iniciativa de atacar y presionar a la defensa de Myanmar mediante diversos esquemas, incluidos saques de banda de larga distancia que suelen ser un pilar.

Sin embargo, este dominio no produjo resultados inmediatos. Thao247 destacó la solidez de la defensa birmana que supo reducir la presión de Indonesia, logrando incluso robar primero un gol gracias a un disparo lejano de Min Maw Oo que el portero indonesio no pudo anticipar.

El error fatal del portero de Myanmar antes del descanso fue un punto de inflexión. Toni Firmansyah aprovechó un balón suelto para empatar, lo que según Thao247 fue el impulso para la reactivación de Indonesia.

Al comenzar la segunda mitad, Indonesia continuó atacando la defensa de Myanmar. A pesar de crear muchas oportunidades a partir de jugadas a balón parado y centros, la mala finalización significó que nunca se crearan goles adicionales. Esta situación hace que los jugadores indonesios parezcan frustrados.

El drama se produjo en los minutos finales. Jens Raven marcó un gol en el minuto 89 y volvió a poner su nombre en el marcador en el minuto 90+5. Se aseguró una victoria por 3-1.