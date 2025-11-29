Medios vietnamitas asombrados por el aterrador plantel de la selección nacional sub-22 de Indonesia en los SEA Games 2025

VIVA – Los medios vietnamitas prestan gran atención al poder. Equipo Nacional Indonesia Sub-23 por delante Juegos del mar 2025. VN Express incluso calificó a Garuda Muda como el equipo más fuerte en la misión de defender la medalla de oro en Tailandia.

Lea también: La ex selección de Curazao revela la otra cara de Patrick Kluivert tras separarse de la selección de Indonesia



Este elogio llegó tras ver la composición de las jugadoras traídas por Indra Sjafri. Los cinco jugadores de ascendencia holandesa son Dion Markx, Ivar Jenner, Rafael Struick, Jens Raven y Mauro Zijlstra.

Se consideran un factor importante para mejorar la calidad del equipo. Curiosamente, tres de los cinco nombres también tuvieron carreras en el extranjero, por lo que se dice que aportan diferentes experiencias al equipo.

Lea también: Indra Sjafri revela que 8 jugadores de la selección nacional sub-22 de Indonesia que fueron eliminados aún tienen la oportunidad de ser convocados nuevamente



La cosa no se queda ahí, Indonesia también se fortalece con jugadores extranjeros conocidos: Marselino Ferdinan, Dion Markx, Ivar Jenner y Mauro Zijlstra.

Los medios vietnamitas evaluaron que la presencia de estos jugadores convirtió al Garuda Muda en uno de los equipos más completos del torneo.

Lea también: Razones para que la selección de Camboya se retire de los SEA Games 2025



«La selección indonesia sub-22 es casi la más fuerte en el camino para defender la medalla de oro en los 33º SEA Games», escribió VN expreso en su informe.

Selección Nacional de Indonesia La propia Sub-23 llegó a Tailandia desde el viernes (28/11) para un proceso de adaptación temprana antes de disputar el primer partido.

Como campeón defensor de la edición de 2023, el objetivo de Indonesia es claro: ganar medallas de oro consecutivas. Sin embargo, el desafío no es fácil.

Vietnam llega con el estatus de campeón de la Copa AFF Sub-23 2025 después de vencer a Indonesia en la final, mientras que Tailandia, como anfitrión, también aspira al oro en el fútbol como parte de su ambición de convertirse en campeón absoluto.

Garuda Muda ahora sólo necesita demostrar que los elogios de los medios vietnamitas no carecen de razón. Tienen que demostrarlo directamente en el campo.