Medios líricos Nuevos CEO: Jonathan Faust

Medios líricos ha traído a North Road Company Exec Jonathan Fausto como su nuevo director financiero.

En su posición, Faust supervisará el flujo de trabajo de financiación de Lyrical en cine, televisión, videojuegos, animación, novelas gráficas e inversiones de riesgo. Según Lyrical, Faust “desempeñará un papel clave en la evaluación y el obtención de nuevas oportunidades, construyendo nuevas verticales estratégicas, apoyando la planificación y operaciones financieras de Lyrical, y la gestión de proyectos e inversiones en curso junto con el liderazgo de la compañía».

Más recientemente, Faust se desempeñó como Vicepresidente de Desarrollo de Negocios y Operaciones en Peter Chernin’s North Road Company, donde acompañó iniciativas de crecimiento y planificación estratégica en la cartera de la compañía. Antes de ese papel, Faust fue director de planificación y análisis financieros en North Road. Faust ha desempeñado previamente un papel ejecutivo en Words + Pictures y Skydance Media.

Fundada por el CEO Alexander Black en 2021, la próxima lista de películas y series de películas de Lyrical Media incluye «Onslaught» de Adam Wingard y «The Death of Robin Hood» de Michael Sarnoski, protagonizada por Hugh Jackman, Jodie Comer y Bill Skarsgård, ambos serán distribuidos por A24 y Neon Co-production «The Young People», dirigido por Osgood y Starkins y Starkins, y Starkins se distribuyen y Starkins, y Starkins, y Starkins se distribuyen y Starkins, y Starkins, y STARKINS PERKINS y STARKINS y STARKINS PERKINS Y STARKINS Y STARKINS PERKINS PERKINS PERKINS PERKINS PERKINS Y STARKING Lola Tung y Nico Parker, así como las adaptaciones de «Funny Story» de Emily Henry, «Butcher & Blackbird» de Brynne Weaver, y «Powerless» de Lauren Roberts.

Además de su robusta pizarra de cine y televisión, Lyrical Media lanzó recientemente Lyrical Games, un nuevo editor de juegos con fondos privados con el compromiso de capacitar a los creadores de juegos independientes de alta calidad.

«Jonathan trae una rara combinación de visión estratégica, experiencia operativa y un profundo conocimiento de las finanzas de los medios que serán críticas a medida que continuamos expandiendo nuestra visión multiplataforma», dijo Black. «Él es exactamente el tipo de líder que necesitamos para ayudarnos a escalar de manera responsable mientras mantenemos la agilidad creativa que distingue a Lyrical. Estoy encantado de tenerlo a bordo a medida que continuamos creciendo y empujando los límites de la narración de historias en cine, televisión, juegos y más allá».

«Siempre he admirado la capacidad de Lyrical para respaldar voces negritas y originales y llevarlas a la pantalla con una escala real», agregó Faust. «Mi objetivo es garantizar que las estrategias financieras, las asociaciones y la infraestructura estén alineadas para que el equipo pueda seguir tomando grandes columpios y entregando historias que sorprendan y resuenan con el público en todas las plataformas. Unirse a Lyrical ahora es una oportunidad única para construir sobre lo que ya han logrado y ayudar a alimentar al próximo capítulo de la narración ambbitosa y dirigida por el creador».