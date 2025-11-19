Medios extranjeros revelan los grandes competidores de Rizky Ridho para obtener el Premio Puskas 2025

Jacarta – Medios de comunicación extranjeros con sede en Hokkaido, Japón, Tribu del fútbol destacando las oportunidades del Capitán Persija Yakarta, Rizky Ridho Llegar Premio Puskas FIFA 2025.

Ridho fue nominado oficialmente para Puskas gracias a su gol de larga distancia cuando los Kemayoran Tigers jugaron contra Arema en la Liga 1 de Indonesia 2024/25 en el Estadio Patriot Candrabhaga, Bekasi, el 9 de marzo de 2025.

El gol se creó cuando el partido entraba en el minuto 62 y en condiciones Persija solo contaba con nueve jugadores.



El espectacular gol de Rizky Ridho, nominado al Premio Puskás 2025

Desafortunadamente, en ese partido Persija tuvo que perder. Arema dio la vuelta a la situación con goles de Pablo Oliveira, Dalberto y autogol de Muhammad Ferrari, el marcador final fue 1-2 para la victoria de Singo Edan.

Aparte de eso, el gol de Ridho en ese partido ahora se ubica junto a una serie de goles de talla mundial que fueron nominados al Premio Puskas 2025. Entre ellos se encontraba el tiro libre de Declan Rice cuando el Arsenal jugaba contra el Real Madrid.

Luego, la increíble patada curling de Lamine Yamal en el derbi catalán y la impresionante chilena de Santiago Montiel para Independiente.

Esta es la segunda vez que un jugador del sudeste asiático sube a este prestigioso escenario, después de Faiz Subri, que ganó con éxito el premio en 2016 con su fenomenal tiro libre.

El duro competidor de Ridho

Este año, el ganador de Puskas se determinará mediante una combinación de la votación global de los aficionados y el criterio del panel de jueces de la FIFA. Este sistema surgió tras la polémica sobre la victoria de Mohamed Salah en 2018, influenciada por la explosión de votos de los aficionados egipcios.

La enorme base de apoyo de Indonesia le da a Ridho la oportunidad de ganar el título. Sin embargo, Tribu del fútboljuzgarlo no es fácil.

Uno de los nombres mencionados tiene el potencial de frustrar a los defensores. Selección Nacional de Indonesia Es Amr Nasser de Egipto, que se prevé que reciba un apoyo masivo de los aficionados que son conocidos por ser muy activos en las votaciones.

«ASe espera que Nasser de Egipto reciba un apoyo significativo de la misma red de apasionados fans que una vez cambiaron las reglas de votación del premio.”, escribió el medio, citado el miércoles 19 de noviembre de 2025.