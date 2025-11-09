Medios extranjeros dijeron después de que Kevin Diks hiciera historia como el primer jugador de la selección nacional de Indonesia en marcar un gol en la Bundesliga.

VIVA – Un número medios extranjerosmucha gente destaca la apariencia del defensor Selección Nacional de Indonesia, KEvin Diks tras marcar su primer gol en Bundesliga.

Lea también: Más popular: Nova Arianto Happy, selección nacional sub-17 de Indonesia masacrada por Brasil



Kevin Diks logró marcar un gol importante en ese momento Borussia Mönchengladbach El domingo 9 de noviembre de 2025, a primera hora de la mañana, venció al FC Colonia en un partido candente llamado Derbi del Rin.

Kevin Diks duplicó con éxito la ventaja de su equipo mediante un penalti en el minuto 62. La ejecución del penal fue prueba de la madurez del defensor de sangre Molucas.

Lea también: Cinco equipos aseguran boletos para el Top 32 del Mundial Sub-17, ¿cuál es el destino de la selección nacional de Indonesia?



Con este gol, Kevin Diks hizo historia oficialmente como el primer jugador de la selección indonesia en marcar un gol en la Bundesliga.



Equipo nacional de Indonesia y defensa del Borussia Mönchengladbach Kevin Diks

Lea también: Clasificación del Grupo H del Mundial Sub-17: ¿Podrá la selección nacional sub-17 de Indonesia llegar al top 32?



Antes de este partido, Diks sólo había marcado un gol en un partido amistoso contra el Valencia el pasado mes de agosto, que no contó como gol oficial para la competición.

Por eso no es de extrañar que sus acciones en el partido contra el Colonia llamaran inmediatamente la atención de varios medios de comunicación conocidos en Alemania. Uno de los cuales es Imagen.

«En la segunda mitad, Kevin Diks aumentó la ventaja del Gladbach con un penalti (minuto 61) y Tabakovic selló la victoria (minuto 64). El gol de consolación de Luca Waldschmidt con un penalti (90+1) llegó demasiado tarde», escribieron los medios.

Otros medios importantes, espejo, También prestó especial atención al momento del penalti de Diks, que fue el punto de inflexión del partido. “Kevin Diks dio un paso al frente y convirtió el penalti (62′)”, escribieron.

Mientras tanto, Potro de cerca, Los medios de comunicación, que a menudo cubren en profundidad al Gladbach, destacan la confianza del defensa indonesio para asumir grandes responsabilidades en los momentos importantes.

«El jugador indonesio lanzó con seguridad el balón al ángulo derecho de la portería (62′)», escribieron los medios.

Esta victoria fue un momento crucial para el Borussia Monchengladbach, que ahora logró salir de la zona de descenso de la Bundesliga. Con los tres puntos adicionales, sumaron nueve puntos en diez partidos y subieron al puesto 12 en la clasificación.