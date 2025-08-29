Medios extranjeros destacando la trágica muerte de Affan Kurniawan ‘Driver Ojol’ que fue aplastado por Rantis Brimob

Yakarta, Viva – Medios extranjeros ocupado destacando el incidente de la muerte taxista de motocicleta en línea o ojol después de ser atropellado por un coche rantis Brote consecuencia demostración Alrededor del complejo del Parlamento el jueves por la noche, 28 de agosto de 2025.

ChannelNewsasia Contiene noticias del trágico incidente experimentado por un taxista de motocicleta en línea, con el título ‘Protesta de Yakarta: el presidente Prabowo expresa conmoción por las ‘acciones policiales excesivas’ después de la muerte del conductor del parto, requiere investigación ‘.

Los medios de comunicación con sede en Singapur contienen el llamado del presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, para una investigación de la muerte del conductor gojek, Affan kurniawan21 años, que fue aplastado por un auto policial.

En una declaración de video el viernes, Prabowo afirmó estar «sorprendido y decepcionado con la acción excesiva» llevada a cabo por la policía. Instó al castigo severo a los funcionarios sin escrúpulos que cometieron la acción.

Prabowo también estaba «afligido y preocupado» por la muerte de Affan Kurniawan, y expresó sus condolencias a su familia.

Afirmó que el gobierno «garantizaría el sustento de su familia», mientras le pidió a la comunidad que esté tranquila y confíe en su gobierno.

La columna vertebral de la familia



La atmósfera de la funeraria de Affan Kurniawan, conductor de Ojol, que fue asesinado por Barracuda Foto : TvoneNews/Abdul Gani Siregar

Times del EstrechoTambién destaca la muerte de los taxistas de motocicletas en línea de Affan debido a las acciones represivas de la policía en Indonesia, escribiendo el título ‘Justice for Affan’: indignación en Yakarta después de la entrega del conductor asesinado por el vehículo policial en choque de protesta ‘.

Los medios de comunicación de Singapur informaron que «el dolor y la ira en la ciudad capital de Indonesia, Yakarta», cuando la familia Affan Kurniawan, de 21 años, lloró la muerte de un motociclista en línea Delicado Después de ser atropellado por una patrulla policial durante una manifestación en el centro de Yakarta que se convirtió en caótico.

Rodeada de familiares y vecinos, su afligida madre, Erlina, que solo se llamaba un nombre, hablaba mientras lloraba hasta las lágrimas Los tiempos del Estrecho En la casa de su familia.

«Quiero que la persona mate a mi hijo para obtener el máximo castigo … Acaba de completar la entrega de alimentos y estaba a punto de recoger el próximo pasajero», dijo el criado doméstico de 41 años.

«Él es la columna vertebral de nuestra familia, y trabaja muy duro. Ha salvado de su trabajo para comprar tierras y construir una casa para nosotros en nuestra aldea en Lampung (South Sumatra)», agregó.

El conductor de Gojek Affan murió después de que su cuerpo fue aplastado por el vehículo táctico de Brimob el jueves por la noche. El momento ocurrió después de que varios elementos de la comunidad que realizaron una manifestación en torno al complejo parlamentario fueron golpeados por la policía.

Este incidente ocurrió durante la segunda protesta importante en Yakarta en una semana, que fue desencadenada por la ira pública sobre la gran asignación otorgada a los miembros legislativos.

El caos luego se produjo a varias regiones alrededor del complejo parlamentario, que van desde Palmerah, Senayan, hasta Pejonpongan. El incidente de Rantis Brimob que manejó el conductor de OJOL supuestamente ocurrió en la región de Pejonpongan.

El inspector general de Kadiv Propam Polri, Abdul Karim, el viernes por la mañana, reveló que había siete oficiales de Brimob que supuestamente estaban involucrados y estaban en el Rantis. Según él, el personal de los siete todavía está en el proceso de examen.

