VIVA – El hundimiento de un barco turístico en aguas de la isla de Padar, Labuán BajoNusa Tenggara Oriental, no sólo ha atraído la atención de las autoridades locales, sino que también ha recibido una amplia atención de los medios internacionales. El incidente mató al entrenador del equipo femenino. Valencia FQ, Fernando Martín Carrerascon sus tres hijos que están de vacaciones en Indonesia.

Lea también: Cronología Tragedia del barco en Labuan Bajo que perdió al aprendiz Valencia y sus tres hijos



Informe medios extranjeros ubicando este incidente como parte de una serie de accidentes marítimos ocurridos en zonas turísticas de Indonesia, con énfasis en las condiciones climáticas extremas que acompañaron la búsqueda de víctimas.

Según los informes, el barco turístico KM Putri Sakinah se hundió en las aguas del estrecho de la isla Padar, Labuan Bajo, Manggarai Occidental, el viernes 26 de diciembre de 2025 por la tarde. El barco semi-pinisi transportaba a un grupo de turistas que habían visitado previamente la isla Kalong en la zona del Parque Nacional Komodo.

Lea también: Tragedia del barco turístico en Labuan Bajo, el Real Madrid lamenta la muerte del técnico del Valencia y sus tres hijos





El equipo conjunto SAR encontró restos del barco turístico KM Putri Sakinah Foto : Muelle. Relaciones públicas de la policía de West Manggarai

El plan era que el grupo continuara su viaje a la isla Padar para realizar una caminata el sábado 27 de diciembre de 2025 por la mañana. Sin embargo, unos 30 minutos después de zarpar, el barco experimentó una falla en el motor antes de finalmente volcar y hundirse debido a las altas olas.

Lea también: Perfil de Fernando Martín Carreras, entrenador del Valencia fallecido en Labuan Bajo



En ese incidente, Fernando Martín Carreras y sus tres hijos, Martín García Mateo, Martines Ortuno María Lía y Martines Ortuno Enriquejavier, fueron declarados desaparecidos. Mientras tanto, otras siete personas fueron rescatadas, entre ellas la esposa de Fernando y su hija, junto con cuatro miembros de la tripulación y un guía turístico.

El medio de Singapur Channel NewsAsia (CNA) informó del incidente destacando los esfuerzos de búsqueda que se llevaron a cabo en condiciones marítimas hostiles. La CNA señaló que el equipo conjunto SAR encontró restos de barcos alrededor del lugar, pero las fuertes corrientes y olas de hasta 1,5 metros dificultaron el proceso de búsqueda inicial. Las autoridades locales incluso cerraron temporalmente las rutas marítimas debido al clima extremo.

La CNA también mencionó que esta no es la primera vez que ocurre un accidente marítimo en Indonesia, un país archipelágico con miles de islas que tiene sus propios desafíos de seguridad marítima, especialmente en las rutas turísticas.

Reuters transmitió un hecho similar. La agencia internacional de noticias informó que el barco turístico zozobró debido al mal tiempo y a las fuertes olas que alcanzaron alrededor de tres metros. Reuters escribió que la búsqueda de supervivientes duró varios días y que los equipos de rescate sólo encontraron restos en las primeras etapas de la operación.