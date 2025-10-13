Medios extranjeros destacan dos decisiones extrañas del árbitro Ma Ning y Shin Tae-yong regresa a entrenar a la selección nacional de Indonesia

Jacarta – Noticias sobre medios extranjeros de los Países Bajos, que también destacan el liderazgo. árbitro de China, Ma Ning momento Selección Nacional de Indonesia contra la selección iraquí en las eliminatorias para el Mundial 2026, la zona es buscada por los lectores Deportes EN VIVO durante todo el lunes 13 de octubre de 2025.

Otra noticia que está en el punto de mira es el deseo de los aficionados al fútbol indonesios de Shin Tae Yong volvió a entrenar a la selección nacional de Indonesia.

Aquí están las cinco noticias más populares en los canales deportivos, resumidas por VIVA:

5. El momento en que el árbitro rechazó la mano amiga de Jay Idzes después del partido entre la selección de Indonesia e Irak



El momento en que el árbitro rechazó la mano amiga de Jay Idzes después del partido entre la selección de Indonesia e Irak

Lo que se discute acaloradamente no es el juego, sino más bien La actitud de dos jueces de línea de China. quien rechazó la mano amiga del capitán de la selección nacional de Indonesia, Jay Idzes. En el vídeo compartido por la cuenta de TikTok @hariharijakartaa, se ve a Jay intentando estrechar las manos de los dos árbitros asistentes, Zhou Fei y Zhang Cheng, pero ambos parecen estar evitándolo.

4. Pensando en Arabia Saudita, el PSSI puede traer de vuelta a Shin Tae-yong para entrenar a la selección nacional de Indonesia



El ex entrenador de la selección nacional de Indonesia, Shin Tae-yong (STY)

Después de que se confirmó que la selección nacional de Indonesia no había logrado avanzar al Mundial de 2026, los fanáticos del fútbol indonesio continuaron cantando el nombre Shin Tae-yong (STY).

El deseo de traer de vuelta al entrenador de Corea del Sur se hizo cada vez más evidente después de que los muchachos de Patrick Kluivert perdieran 1-0 ante Irak en la cuarta ronda de la clasificación para el Mundial 2026 el domingo 12 de octubre de 2025 a primera hora de la mañana.

3. Medios de comunicación extranjeros destacan dos decisiones extrañas del árbitro Ma Ning que son perjudiciales para la selección nacional de Indonesia



Medios extranjeros de Holanda también destacaron la polémica ocurrida en el partido entre la selección de Indonesia e Irak en la cuarta ronda de las Eliminatorias para el Mundial 2026. El árbitro de China, Ma Ning, fue considerado tomar decisiones confusas al no sancionar un penalti a Indonesia, a pesar de que el defensa iraquí había cometido una falta sobre Kevin Diks en el área de penalti.

2. Perfil de los jugadores clave de la selección nacional sub-17 de Indonesia en el Mundial 2025: la nueva generación de jóvenes Garuda listos para lucirse en Qatar

La selección nacional sub-17 de Indonesia será la única representante rojiblanca en este prestigioso evento mundial después de que la selección absoluta no lograra llegar al Mundial de 2026. Este joven equipo participar en el Mundial Sub-17 2025 en Qatar, que se disputará del 3 al 27 de noviembre de 2025, en el Grupo H junto a Brasil, Honduras y Zambia.