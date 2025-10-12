Medios extranjeros destacan dos decisiones extrañas del árbitro Ma Ning que son perjudiciales para la selección nacional de Indonesia

Jacarta – Medios extranjeros de Países Bajos, también destacó la polémica que hubo en el partido Selección Nacional de Indonesia vs Irak en la cuarta ronda de clasificación copa del mundo 2026.

Lea también: La selección de Indonesia no llega a la Copa del Mundo, STY Confidant: ¡Me duele el corazón!



Árbitro de China Ma NingSe considera que tomó una decisión confusa al no conceder un penalti a Indonesia, a pesar de que el defensa iraquí lo había violado. Kevin Dicks en el área de penalti.

En el reportaje de Voetbal Primeur, los medios holandeses afirmaron que hubo dos momentos sospechosos que podrían haber cambiado el curso del partido.

Lea también: La selección de Indonesia entierra el sueño de ir al Mundial, Arya Sinulingga: ¡El hombre planea, Dios determina!





Wasital como Chhans, Ma

«En el minuto 68, Irak pareció escapar de una tarjeta roja después de que Zaid Tahseen derribara a Ole Romeny, que había roto la defensa rival, pero sólo recibió una tarjeta amarilla», escribieron los medios de comunicación citados el lunes 13 de octubre de 2025.

Lea también: Más popular: Lista de los mejores entrenadores que reemplazarán a Patrick Kluivert, comentarios de Arya Sinulingga



Los medios de comunicación también destacaron hechos ocurridos al final del partido que fueron considerados extraños. «Hacia el final del partido, ocurrió un momento extraño cuando Indonesia pareció fallar un penal», añade el informe.

En el partido que tuvo lugar en el estadio King Abdullah Sports City de Jeddah, el domingo 12 de octubre de 2025 a primera hora de la mañana, la selección nacional de Indonesia perdió ante Irak por un estrecho marcador de 0-1.

El único gol de Irak lo marcó el joven centrocampista Zidane Iqbal en el minuto 76, tras superar la defensa de Calvin Verdonk y disparar al ángulo inferior izquierdo de la portería de Maarten Paes.

Sin embargo, lo que más se discutió no fue el gol, sino las controvertidas decisiones del árbitro Ma Ning. Uno de los momentos virales fue cuando Zaid Tahseen derribó a Ole Romeny, que corría solo hacia la portería iraquí en el minuto 68.

En esa situación, Indonesia tenía una gran oportunidad de marcar un gol porque Romeny había logrado superar al último jugador iraquí. Pero en lugar de recibir una tarjeta roja, Tahseen solo recibió una tarjeta amarilla. Jugadores indonesios como Jay Idzes y sus amigos protestaron enérgicamente, pero el árbitro se mantuvo firme.

El pico de la polémica se produjo en los minutos finales del partido, cuando Zaid Tahseen abofeteó a Kevin Diks en el área de penalti. Aunque el jugador iraquí recibió más tarde una tarjeta roja porque ya tenía dos tarjetas amarillas, el árbitro Ma Ning no sancionó penalti para Indonesia.

Esta decisión sorprendió a mucha gente y pensó que el árbitro había tomado una decisión fatal que repercutió en el resultado final del partido.