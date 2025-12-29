Medios canadienses filtran el contrato de John Herdman con la selección de Indonesia hasta 2030

VIVA – No Juan Herdman acercándose al asiento del entrenador Equipo Nacional Indonesia. El técnico canadiense habría llegado a un acuerdo con PSI para entrenar a la plantilla de Garuda hasta 2027, con opción a prórroga de contrato hasta 2030.

Esta noticia fue revelada por el medio canadiense Waking The Red, que dijo que Herdman había aceptado la propuesta presentada por PSSI.

«El acuerdo es un contrato de dos más tres años, lo que le da a Herdman un mandato inicial de dos años con una opción de prórroga hasta 2030», escribieron los medios.

En su informe, se espera que Herdman siga siendo responsable al menos hasta el final del período de liderazgo del Presidente General del PSSI. Erick Thohir en 2027. Se considera que este plan de contrato a medio y largo plazo proporcionará continuidad, lo que a menudo ha sido un problema en el fútbol indonesio.

Curiosamente, se dice que Herdman rechazó las ofertas de Jamaica y Honduras a favor de aceptar la propuesta de Indonesia. Hubo varios factores que le hicieron elegir ir a Indonesia.

Uno de ellos es el ambicioso objetivo del PSSI: llevar Selección Nacional de Indonesia Llegó a los cuartos de final de la Copa Asiática de 2027. Hasta ahora, el mejor logro de Indonesia en este evento fue simplemente superar la fase de grupos.

«La estructura de la oferta de Indonesia, tanto en términos de duración del contrato como de condiciones financieras, es un factor determinante para Herdman, que ahora está empezando a prepararse para la Copa Asiática de 2027», escribió Waking The Red.

Mientras tanto, el nombramiento de Herdman como entrenador de la selección nacional de Indonesia habría recibido la aprobación de los miembros del Comité Ejecutivo del PSSI (Exco). Está previsto que el anuncio oficial lo haga directamente Erick Thohir.

Si no hay obstáculos, el anuncio se hará a principios de enero de 2026. Se dice que el propio Herdman llegará a Yakarta el 5 de enero de 2026.

En sus funciones, Herdman estará acompañado por varios entrenadores asistentes, así como por uno o tres entrenadores asistentes locales que participarán en el cuerpo técnico de la selección nacional de Indonesia.