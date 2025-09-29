‘Medio de mediados de siglo’ canceló después de una temporada en Hulu

«Mediados de siglo moderno«Ha sido cancelado en Hulu Después de solo una temporada.

El cocreador de la serie Max Mutchnick compartió las noticias sobre InstagramEscribiendo: «Diez excelentes episodios … no es suficiente. Pero nos encantó hacer cada uno de ellos. Vamos a extrañar nuestro programa muy especial. Gracias a todos los que vieron».

La serie de comedia de múltiples cámaras debutó originalmente en marzo. Nathan Lane, Matt Bomer, Nathan Lee Graham y Linda Lavin lideraron el elenco, aunque Lavin falleció en diciembre de 2024 Antes del estreno de la serie.

El Logline oficial afirma que el programa: «sigue a tres mejores amigos, caballeros homosexuales de cierta edad, que, después de una muerte inesperada, deciden pasar sus años dorados viviendo juntos en Palm Springs, donde el más rico vive con su madre. Como familia elegida, demuestran que no importa cuán difíciles sean las cosas, siempre hay alguien alrededor para recordar que sería mejor si lo hará el cuello».

Mutchnick y David Kohan, quienes anteriormente crearon «Will & Grace», co-crearon la serie y se desempeñaron como productores ejecutivos, con Ryan Murphy también produciendo. Lane y Bomer eran productores ejecutivos además de protagonistas. James Burrows Ejecutivo produjo y dirigió los 10 episodios. La vigésima televisión fue el estudio.

«Midianas modernas» recibió revisiones principalmente positivas en su lanzamiento, y el programa mantuvo un índice de aprobación crítica del 88% en Rotten Tomatoes. Parece que no pudo encontrar una audiencia significativa. Hulu no suele publicar información de audiencia, pero el programa no apareció en los 10 principales gráficos de transmisión de Nielsen, que mide la audiencia de transmisión.