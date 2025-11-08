Medidas serias de los fabricantes para fomentar la transición a los vehículos eléctricos en Indonesia

Yakarta, VIVA – Desde su aparición en el Salón Internacional del Automóvil de Indonesia (IIMS) de 2024, VinFast continúa enfatizando su compromiso de acelerar la transformación de los vehículos eléctricos en Indonesia.

En poco tiempo, esta marca de automóviles de Vietnam ha logrado ampliar su red de concesionarios, introducir programas de ventas flexibles y ofrecer servicios posventa modernos y de fácil acceso para el público.

Este paso está en línea con la visión del gobierno hacia una movilidad limpia y sostenible. A través de un enfoque holístico, VinFast no solo vende automóviles eléctricos, sino que también construye una base sólida para el ecosistema nacional de vehículos eléctricos, desde la fabricación, la infraestructura de carga hasta los servicios de movilidad basados ​​en vehículos eléctricos.

El año pasado, VinFast participó activamente en la presentación de varios modelos de vehículos eléctricos adaptados a las necesidades de los consumidores indonesios. Desde SUV compactos hasta pequeños coches urbanos, todos los productos están diseñados con la última tecnología y un diseño moderno para responder a los desafíos de una movilidad urbana cada vez más dinámica.

Las políticas basadas en el cliente son la principal fortaleza de VinFast. Las estrategias de ventas flexibles, el servicio posventa rápido y las soluciones inteligentes basadas en aplicaciones hacen que la experiencia de poseer un vehículo eléctrico sea aún más accesible. Este enfoque ayuda a animar a la gente a pasar de los vehículos convencionales al transporte respetuoso con el medio ambiente.

Por otro lado, VinFast también está construyendo una planta de fabricación de vehículos eléctricos de alta tecnología en Indonesia. Se proyecta que este proyecto estratégico creará miles de nuevos empleos y al mismo tiempo fortalecerá la cadena de suministro automotriz nacional. La presencia de esta fábrica es un hito importante en los esfuerzos de Indonesia por convertirse en un centro de producción de vehículos eléctricos en el sudeste asiático.

El compromiso con un ecosistema verde también se refuerza a través de la iniciativa «Por un futuro verde», que alberga dos grandes proyectos, a saber, Xanh SM y V-GREEN. Xanh SM ofrece servicios de transporte basados ​​en vehículos eléctricos, mientras que V-GREEN se centra en la construcción de infraestructura de carga. Junto con Prime Group de los Emiratos Árabes Unidos, V-GREEN tiene como objetivo construir 100.000 puntos de carga en varias grandes ciudades en los próximos tres años.

El director ejecutivo de VinFast Indonesia, Kariyanto Hardjosoemarto, dijo que la compañía no solo presenta vehículos eléctricos avanzados, sino que también construye un ecosistema completo, desde vehículos, baterías, carga hasta servicios posventa y financiación.