Médico suspendido después de que un video viral mostrara agresión a un paciente en la guerra del hospital IGMC







Un médico del Hospital y Facultad de Medicina Indira Gandhi (IGMC), Shimla, ha sido suspendido indefinidamente después de que un vídeo que lo mostraba agrediendo a un paciente dentro de una sala de hospital se volviera viral en las redes sociales. Actuando rápidamente, el gobierno estatal y la administración del hospital también constituyeron un comité de investigación de alto nivel y ordenaron al médico que se presentara ante la Dirección de Educación Médica (DME), en la sede de Shimla, hasta nueva orden.

En declaraciones a ANI, Naresh Dashta, un familiar del paciente, alegó que el incidente involucró a su pariente Arjun Pawar, residente de la aldea de Cheta en el área de Kupi en Chaupal. Dashta dijo que Arjun Pawar había venido a IGMC para un procedimiento de endoscopia y era un paciente con ENI. «El médico le dio una fecha para una endoscopia. Después del procedimiento, le dijeron que tenía problemas relacionados con el pecho y le aconsejaron que descansara durante dos horas en el Departamento Pulmonar. Cuando llegó allí y se acostó en una cama vacía, el personal del hospital le estaba colocando una máscara de oxígeno», dijo Dashta.

Alegó que un médico residente de alto rango llamado Raghav y otro médico del Departamento de Neumología se comportaron de manera grosera con el paciente. «Hablaron mal con Arjun Pawar. Es profesor y nunca se ha portado mal con nadie. Cuando le dijo al médico que lo habían remitido allí para que descansara, el médico continuó comportándose mal. Cuando Arjun Pawar le pidió que hablara cortésmente, el médico respondió ofensivamente», dijo Dashta.

Refiriéndose al vídeo viral, Dashta añadió: «Ustedes han visto en el vídeo cómo golpearon a un paciente postrado en cama con oxígeno. Otro médico le sujetó las piernas y el paciente empezó a sangrar. Esto es nada menos que un intento de asesinato. Exigimos que la policía registre un caso de intento de asesinato contra el médico».

Afirmó además que anteriormente se habían presentado denuncias contra el mismo médico en la línea de ayuda del Ministro Principal. «A causa de uno de esos médicos, todo el IGMC está siendo difamado. Hay muchos buenos médicos en el IGMC que se comportan bien, pero estos incidentes avergüenzan a la institución y al Estado», dijo Dashta.

Dashta también advirtió sobre protestas si no se tomaban medidas estrictas. «Exigimos su suspensión dentro de una hora. Si la policía no lo arresta hoy, organizaremos una protesta frente a la oficina del SP. Queremos un comité de investigación justo que incluya a representantes del público. El paciente se encuentra actualmente estable y en tratamiento, pero las investigaciones aún continúan», añadió.

Mientras tanto, el Dr. Rahul Rao, Superintendente médicoIGMC Shimla, dijo a ANI que el incidente ocurrió en el Departamento de Medicina Pulmonar cuando un paciente acudió para una broncoscopia.

«El paciente había venido para una broncoscopia y se le recomendó que descansara durante dos horas después del procedimiento. Fue a la sala. Según el protocolo del hospital, sólo se permite la entrada a la sala a los pacientes ingresados ​​en interiores. Durante este tiempo, hubo una discusión y algunos empujones entre el médico residente principal y el paciente», dijo el Dr. Rao.

Agregó que el asunto fue inmediatamente puesto en conocimiento del Jefe del Departamento de Neumología, del Superintendente Médico Adjunto y de otros altos funcionarios. «El gobierno tomó conocimiento del problema y nos ordenó tomar medidas inmediatas. Según las órdenes del Ministro Principal y del Ministro de Salud, presentamos nuestro informe al gobierno», dijo el Dr. Rao.

«Siguiendo instrucciones del gobierno, el médico ha sido suspendido y su sede ha sido fijada en la Dirección de Educación Médica, donde se le ha pedido que presente un informe. También se ha constituido un comité de alto poder para investigar el asunto. Estamos llevando a cabo la investigación de manera justa y transparente, y nadie estará protegido», añadió.

El Dr. Rao afirmó además que la decisión se tomó en cuestión de horas. «Nos enteramos del incidente entre las 13.00 y las 13.30 horas. Se formó un comité y alrededor de las 18.00 horas el gobierno dio instrucciones. En cuatro horas se tomó una decisión. No ocultamos ninguna queja y siempre actuamos con prontitud ante las quejas escritas», dijo.

También aclaró que los médicos residentes se habían reunido brevemente fuera del bloque A, pero se dispersaron tras los llamamientos de las autoridades del hospital. «Este es un hospital grande y necesitamos la cooperación de todos. Estamos haciendo todo lo posible para garantizar una mejor atención al paciente y transparencia», añadió el Dr. Rao. El comité de alto nivel investigará ahora el incidente en detalle y se tomarán medidas adicionales en función de sus conclusiones.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente