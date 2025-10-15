Médico detenido por «matar» a su esposa administrándole anestesia en Bengaluru







Se registró un caso contra un doctor por matar aquí a su esposa, luego de un informe del Laboratorio de Ciencias Forenses que confirmó la presencia de sustancia anestésica en sus órganos, seis meses después de su muerte.

Según la policía, el caso se registró el martes tras una denuncia del empresario K Muni Reddy (60) contra su yerno, el Dr. Mahendra Reddy GS (31), alegando que había asesinado a su esposa, la Dra. Kruthika M Reddy (28).

Kruthika es la hija menor de Muni Reddy.

Muni Reddy declaró en su queja que su hija, médica de MBBS y MD, estaba casada con Mahendra Reddy, también médico, el 26 de mayo de 2024, en Gunjur, Bengaluru.

Después de la boda, la pareja vivió en Gunjur.

El autor alegó que después del matrimonio, Mahendra comenzó a mostrar negligencia hacia Kruthika, demandante que busque el consentimiento de su padre incluso para decisiones domésticas menores y para hacerle soportar gastos personales.

Según se informa, presionó a su familia para que financiara la construcción de un gran hospital, pero en lugar de eso, Muni Reddy dijo que instaló una clínica llamada «Skin & Scalpel» en Marathahalli para la práctica médica de la pareja.

Muni Reddy alegó que el 21 de abril de 2025, Mahendra le administró medicamentos intravenosos (IV) a Kruthika en su residencia, alegando que era para malestar gástrico. Al día siguiente, la dejó en su padres` a casa, diciendo que necesitaba descansar, y más tarde regresó esa noche para darle otra dosis intravenosa.

El 23 de abril, Kruthika supuestamente se quejó de dolor en el lugar de la vía intravenosa. Mahendra le aconsejó por WhatsApp que no se lo quitara, diciendo que le administraría otra dosis esa noche.

Alrededor de las 21.30 horas del mismo día, fue a su habitación para administrarle el medicamento. A la mañana siguiente, 24 de abril, encontraron a Kruthika inconsciente.

A pesar de ser médico, Mahendra supuestamente no realizó RCP. La llevaron a un hospital cercano, donde los médicos la declararon muerta al llegar, alegó Muni Reddy.

Los informes post mortem y del Laboratorio de Ciencias Forenses (FSL) confirmaron posteriormente la presencia de sustancias anestésicas en sus órganos.

La policía ha registrado el caso basándose en la FIR presentada por Muni Reddy, convirtiendo el caso Unnatural anterior Muerte Informe sobre una investigación de asesinato.

