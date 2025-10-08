Médico atacado con machete en hospital de Kerala por el padre de un paciente fallecido







un gobierno doctor resultó gravemente herido tras ser atacado con un machete por un hombre en el hospital taluk de Thamarassery, Kerala, en el distrito de Kozhikode, el miércoles, dijo la policía.

El agresor, padre de una niña que murió recientemente de meningitis amebiana, fue detenido tras el incidente de la tarde, informó además la policía de Kerala.

El médico, identificado como Vipin, recibió un golpe en la cabeza y fue trasladado de urgencia a un centro privado. hospital para recibir tratamiento, dijo la policía.

