Mediawan Rights Boards Series de crímenes ‘Elma’ del Glassriver de Islandia

La potencia de producción de Islandia Río de vidrio («Sands negros», «siempre que vivamos») ha firmado un importante acuerdo de distribución internacional Derechos de Mediawan Para la anticipada serie de thriller de crimen «Elma», basada en la serie de libros más vendidas de Eva Björgægisdóttir.

Además de los derechos de Mediawan, que posee derechos fuera de Islandia y Finlandia, la ronda de socios se asumirá en el coproductor Lunanime en Bélgica, MTV Finlandia, los inversores de capital privado y otras partes que se anunciarán en una etapa posterior, al CEO y productor de Glassriver. Variedad.

«‘Elma’ es una historia del crimen islandés, ¡está lista para enfrentarse al mundo!» Dijo Ómarsson, quien confirmó que Glassriver ha optado por los derechos de los cinco libros de la serie «Elma». «Estamos orgullosos de asociarnos con el equipo de Mediawan; su profunda comprensión de los mercados europeos y el éxito probado con el drama de alta gama los convierten en el socio ideal para ayudarnos a defender esta historia más allá de Islandia».

CEO de Mediawan Rights Valérie Vender acumulada: «Estamos encantados de apoyar a» Elma «. Esta asociación con Glassriver refleja nuestro compromiso de llevar a una audiencia global cautivadora y de primer nivel «.

La temporada inaugural, «The Creak on the Stairs», basada en el primer libro de la serie «Elma», se lanzará desde el 7 de octubre en Islandia, bajo la dirección del director de concepto Katrín Björgvinsdóttir («El ministro», «tan largo como vivimos) y Thora Hilmarsdótirtir (» The Rising «,» stella Blómkvist «.

Cuando se publicó por primera vez en Islandia en 2018, Eva Björgægisdóttir fue aclamada como uno de los autores del crimen sin EW más talentoso, en la línea de Arnaldur Indriðason, Yrsa Sigurðardóttir, Ragnar Jónonon o Lilja Sigurdardottir, gracias a su capacidad por la profundidad de Nordic noir con Psicishing. «The Creak on the Stairs» llegó a la cima de las listas de libros en Islandia y ganó el premio Dagut-Blackbird de CWA (Crime Writers Association), antes de abrir nuevos mercados para Ægisdóttir en los más de 20 territorios donde se tradujo en Francia y el Reino Unido.

In the serialized TV adaptation from head-writer Karen Björg Eyfjörð Þorsteinsdóttir (“Ordinary People”), Elísabet Hall and rising talent Urður Egilsdóttir (Glassriver’s upcoming “Manifesto”), the story follows police detective Elma who returns to the picturesque port town of Akrane to work at her local police station after a disastrous romance.

«Cuando el cuerpo de una mujer se encuentra al pie de un faro, los terribles secretos podrían resurgir desde el pasado. En esta pequeña ciudad islandesa con su atmósfera opresiva, ¿podría la salvación llegar a Elma de su colega, Saevar?», Se lee en la línea de registro.

Uno de los proveedores más activos de contenido de calidad de Islandia, la lista de la serie actual de Glassriver, acoge con el desastre climático «Avalanche» protagonizado por Elin Hall; El drama de la comedia «Hot Stuff» topled por SteinÞór Hróar SteinÞórson, y Saga Garðarsdóttir; La recientemente opcada serie de libros «Konrad» del rey criminal Arnaldur Indriðason y «Masquerade» para ser coproducidos con Nicholas Weinstock de «Severance» y el arte de Marc Lorber de Coproduction.