Mediawan cambia el brazo de distribución a Londres con Sally Habbershaw

Mediawan El grupo, el próspero estudio europeo detrás del Plan B, Sae-Saw Films and Drama Republic, está reubicando su negocio de distribución a Londres con el nombramiento de ex ejecutivo internacional de All3media Sally Habbershaw.

Habbershaw, quien recientemente se mudó a Londres desde Nueva York, donde trabajó como jefe de ventas de América en All3Media International, ha sido aprovechado al director de distribución en Mediawan.

El movimiento del Reino Unido ilustra las ambiciones globales de Mediawan y la expansión internacional. La compañía, encabezada por el presidente y cofundador Capton de Pierre-Antoinecomprende más de 80 empresas en 14 países. Además del Plan B de Brad Pitt, entretenimiento – que recientemente expandió su huella en Europa con una oficina de Londres Y EDE ED MACDONALD, el muy respetado productor británico de «Baby Reindeer», para dirigir el equipo: Mediawan también es el propietario de SEWS-SAW FILMS (Reino Unido/Australia), Drama Republic and Misfits (Reino Unido), Palomar y nuestras películas (Italia), LEONINE STUDIOS (Alemania), Boomer y Good Mood (Spain), submarino (Natherlands/US/US), Capítulo 2 y Chi-Foug), Chi-Fou-Foug, Chi-Fou-Foug), CHAPE-MI-FOUNANG). (Francia).

Bajo el papel recién creado, Habbershaw acelerará los planes de Mediawan de construir una lista de contenido de contenido de habla inglesa premium y asociaciones internacionales de huelga, en una ola de éxitos, a partir del drama de carreras del Plan B «F1: The Movie» (la película más alta de Apple hasta la fecha) y la serie de múltiples múltiples mmy «adolescentes», y «Horses lentos» de Apple «, también las películas de MultiMmy», también las películas de Sees Clame «, también», de Slow Horses «, de Slow Horses», ya que se ven «, también llaman a las películas de Sees,», también «, de Slow Horses», también «, de Slow Horses», de Slow Horses «, también», de Slow Horses «. Agente! ”, Una de las series más adaptadas en todo el mundo. Habbershaw trabajará junto con los equipos de ventas de Mediawan con sede en Francia y Alemania. Pronto se darán a conocer más contrataciones clave.

Bajo la rejigación del brazo de distribución del banner, Valérie Vleeschhouwer, la directora ejecutiva de Mediawan Rights, trabajará junto a Habbershaw durante un período de transición, antes de su partida de la compañía. Vleeschhouwer realizó un mandato de 20 años como directora gerente adjunta en AB Group, que se convirtió en parte de Mediawan en 2017. Desde entonces, jugó un papel en la integración de las actividades de distribución de Lagardère Studios en 2020 y Leonine Studios en 2024.

«A medida que abrimos un nuevo capítulo en la expansión internacional de Mediawan al reubicar nuestro liderazgo de distribución a Londres, estoy encantado de dar la bienvenida a Sally Habbershaw al grupo, informando a Elisabeth D’Arvieu, CEO de Mediawan Pictures», dijo Capton, quien elogió al ejecutivo de su «experiencia y visión» que «será esencial a través de esta nueva fase del desarrollo global de Mediawan».

Capton también rindió homenaje al «liderazgo y dedicación» de Vleeschhouwer. «Con más de 30 años de experiencia, la notable contribución de Valérie ha dado forma a nuestras actividades de distribución, fomentó relaciones privilegiadas con productores y talentos externos, y guió hábilmente nuestra adaptación a las evoluciones del mercado», continuó Capton.

Habbershaw tiene un historial robusto en All3Media International. During her years at the company, she scored major deals with David Attenborough’s “Ocean” with Nat Geo, Two Brothers tentpoles “The Tourist” (HBO/Netflix), “Liar” (AMC) and ‘Back to Life’ (Showtime/Paramount), New Pictures ‘Long Shadow’ (AMC), The Forge’s ‘National Treasure’ (Hulu), Playgrounds ‘All Creatures Great and Small’ (Masterpiece), Russell T Davies ‘Its a Sess’ (HBO Max) y nevó en ‘Joan’ (el CW). También supervisó los acuerdos de territorio de formato clave, incluidos traidores en América Latina (NBC) y Canadá (Bell Media) y Doc Martin (Fox). Antes de eso, fue vicepresidente de programación, operaciones e investigación internacionales en A&E Networks.

Mediawan es una potencia de contenido con un catálogo de más de 30,000 horas de programación, incluidas películas exitosas como «The Count of Monte Cristo», la serie de televisión «Zorro» y la franquicia animada de Blockbuster «Miraculous Ladybug», el thriller geopolítico «Kabul». Su tubería incluye «Riot Women» de Sally Wainwright y «California Avenue» de Hugo Blick, tanto de Drama Republic como para un escaparate en MIPCOM.