MediaTek prepara nuevas armas Dimensity 9500e y 8500, listas para desafiar al Snapdragon 8 Gen 5 a principios del próximo año

VIVA – Competencia conjunto de chips Los teléfonos de gama alta no parecen terminar pronto. Después de que Qualcomm esté listo para presentar el Snapdragon 8 Gen 5, ahora es su turno MediaTek que prepara una nueva “arma” para sacudir el mercado global: Dimensión 9500e Y Dimensión 8500.

Se dice que estos dos procesadores son la nueva punta de lanza de MediaTek para enfrentar el dominio de Snapdragon en los segmentos insignia y sub-emblema. Según una filtración de un conocido filtrador de China, Digital Chat Station, el primer teléfono móvil con estos dos conjuntos de chips se lanzará en enero de 2026.

Este paso marca el comienzo de un nuevo capítulo para MediaTek en el fortalecimiento de su posición en el mercado premium, que a menudo ha estado dominado por Qualcomm y Apple.

Dimensity 9500e está listo para competir con Snapdragon 8 Gen 5

1. Dimensity 9500e: chipset premium con proceso TSMC de 3 nm

El Dimensity 9500e es el «arma principal» de MediaTek en la línea superior. Según los informes iniciales, este conjunto de chips se construye utilizando el proceso de fabricación de 3 nm (N3E) de TSMC, la tecnología más avanzada que también utilizan Apple y Qualcomm.

Este chip presenta una arquitectura 1X Cortex-X925, 3X Cortex-X4 y 4X Cortex-A720, con una velocidad de reloj de hasta 3,73 GHz. La combinación promete importantes mejoras en el rendimiento de la CPU y la eficiencia energética.

Para los gráficos, el Dimensity 9500e utiliza una GPU Arm G925 MP12 con una velocidad de 1612 MHz, que se afirma que puede proporcionar una experiencia de juego y multimedia equivalente al chipset de gama alta de Qualcomm.

Aparte de eso, se espera que este conjunto de chips admita la tecnología RAM LPDDR5T, almacenamiento UFS 4.0, una pantalla de alta frecuencia de actualización de hasta 165 Hz y un módem 5G ultrarrápido. Todo esto hace que el Dimensity 9500e esté listo para convertirse en un duro rival para el Snapdragon 8 Gen 5.

2. Dimensity 8500: la segunda arma de MediaTek en la clase secundaria

Si el 9500e es un pilar de la clase insignia, entonces el Dimensity 8500 está preparado para ofrecer un rendimiento superior en un segmento más asequible. Este chip está construido con el proceso de 4 nm de TSMC y utiliza la arquitectura ARM Cortex-A725, lo que lo hace único porque todos sus núcleos de CPU son «núcleos grandes» sin núcleos de ahorro de energía.

El rendimiento principal alcanza los 3,4 GHz, ligeramente superior al del Dimensity 8400, mientras que la GPU utiliza una velocidad Mali-G720 de 1,5 GHz, lo que proporciona mejoras significativas para las necesidades de reproducción gráfica y de juegos.